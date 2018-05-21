东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会圆满落幕

5月18日，由东莞市塔雷斯测量设备有限公司主办的主题为“智能测量与智造”的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园会议厅成功举行。 本次研讨会是东莞塔雷斯主办的首次业内专题研讨会，会议重点探索了当前制造业发展新机遇

5月18日，由东莞市塔雷斯测量设备有限公司主办的主题为“智能测量与智造”的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园会议厅成功举行。

本次研讨会是东莞塔雷斯主办的首次业内专题研讨会，会议重点探索了当前制造业发展新机遇与形势下，机床测量行业如何更好的服务与促进智能制造。

据了解，在本次研讨会中，主办方成功邀请来了东莞市机械模具产业协会会长、东莞市中泰模具股份有限公司董事长姚小春先生，东莞市机械行业协会会长、东莞市巨冈机械工业有限公司董事长黄光景先生，华为公司采购部经理金先生，美银投资副总经理田静雯，塔雷斯公司总经理张民志先生、塔雷斯公司技术负责人张大伟先生等嘉宾出席，东莞市机械模具产业协会和东莞市机械行业协会两个协会的相关单位领导。

下午14时，研讨会在塔雷斯公司总经理张民志先生的致辞中开始。张总在致辞中表示，“当前，制造业已经进入到了朝着智能制造发展的阶段，在这一阶段中，机床在线测量技术将会起到积极的作用，这种技术的作用将加速制造业进入智能制造生产的进程。”

随后，塔雷斯公司技术负责人张大伟先生发表了题为《塔雷斯机床测头的应用与案例》，向大家展示了塔雷斯机床测头强大的技术与专利，并分享了部分客户使用塔雷斯机床测头后取得的成效与优势。

姚小春会长也进行了专题演讲，并从机械模具行业出发，向大家详细介绍了智能测量技术对于机械模具行业的重要性。他表示“在机械模具行业是无测量不精度的!模具行业需要测量的辅助，才能达到更好的效果。”他认为，测量对于制造业加工生产意义十分的重大，不仅表现在提高测量精度上，也表现在降低制造业企业成本上。

值得一提的是，姚小春会长还特别支持东莞塔雷斯的发展，他呼吁“在座的每一个企业与嘉宾都应该支持东莞塔雷斯发展，大家共同扶持，共同促进制造业加速实现智能制造。”

金先生则以《关于手机制造对在线测量技术的需求与应用趋势》为主题，为大家详细介绍了传统手机壳制生产加工的缺陷，以及对在线测量技术的迫切需求。他说，“目前，业内手机壳在精加工上往往都是需要层层打磨，以保证用户第一时间抓到手上时能够感受到手机及佳的手感。我们华为手机目前也是需要经过十几道打磨。而在这个打磨过程中，CNC机床加工的精密程度将起到决定性的作用。然而，在当前传统的CNC机床加工工艺中，有三方面因素会影响到CNC机床的加工精度。一是CNC机床本身精密程度;二是操作工的客观因素;三是手机壳加工时测量工序的测量精密程度。”

他还说，“在线测量技术是一种满足CNC机床实现自动化精密测量与加工一体化生产，精密化生产、高效化生产的一种新技术。这种技术是符合当前手机壳、乃至整个制造业对高效高速高品质生产的发展要求与趋势的。”他举例，“华为在引进在线测量技术后，手机壳的成产加工效率提升了25%，产量也提升了近一倍。加工能力得到了进一步的加强。在线测量技术很大程度上解决了当前华为加工厂在超精密加工、高效产能加工上的技术难题。大大提升了我们加工厂在业内的核心竞争力。”

张民志总经理也上台做了主题为《机床测头技术与智能制造的发展趋势》的精彩演讲，他认为，“机床测头技术是制造业对数控机床生产要求日益高推的一种诉求产物，并且与与智能制造的发展是息息相关的。”他相信“随着智能制造不断的发展，机床测头技术也将不断得到普及与应用。”

美银投资副总经理田静雯女士作为受邀嘉宾也上台做了《企业如何做好融资》的演讲，她从各种案例分析教大家如何在初创企业、成长企业、成熟企业阶段进行理性融资，她精彩的演讲将大会推上了高潮。

本次研讨会除了各个嘉宾进行发言演讲外，还举行了东莞市机械模具产业协会向东莞塔雷斯授予“诚信经营签约企业”牌照授牌仪式，这也是东莞市机械模具产业协会首次向企业授予该诚信牌照。此外，还举行了聘请金国先生为东莞塔雷斯顾问的聘请仪式。

研讨会最后在与会人员热情交流中落幕!

（伦礼师）





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