张民志：机床测头技术是制造业对改变数控机床生产模式诉求的产物

5月18日，由东莞市塔雷斯测量设备有限公司主办的主题为“智能测量与智造”的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园会议厅举行，东莞塔雷斯总经理张民志出席了会议并做了题为《机床测头技术与智能制造的发展趋势》的主题演

5月18日，由东莞市塔雷斯测量设备有限公司主办的主题为“智能测量与智造”的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园会议厅举行，东莞塔雷斯总经理张民志出席了会议并做了题为《机床测头技术与智能制造的发展趋势》的主题演讲。

张民志表示，机床测头技术是制造业对数控机床生产要求日益高推的一种诉求产物，是制造业对改变传统数控机床生产模式强烈技术诉求的产物，并且“机床测头技术的出现与应用是具有革命意义的，因为它将会改变整个数控机床的传统生产模式，它将有效的满足制造业企业对数控机床高效高速生产、精密化生产、规范化生产、网络化生产、智能化生产的技术要求。”

张民志认为，机床测头技术的自动化特性、一体化特性、精确特性、规范特性和数字化特性满足了制造业企业对实现数控机床测量、加工一体化、自动化生产的要求，真正实现了制造业数控机床的高效高速高产的生产；满足了制造业企业对实现数控机床高品质和降低生产成本的要求；满足制造业企业对实现数控机床规范化、数字化和简单化生产的要求。甚至机床测头技术的在线特性与自动特性也让数控机床实现网络化、智能化生产变得更加的简单。甚至先进的机床测头技术下，数控机床还能实现远程操作生产，并且生产产品的各种数据信息都可以在远程显示屏上一目了然。

张民志还认为，机床测头技术的技术特征与智能制造的技术要求是相吻合的，并将会伴随着制造业智能制造的发展而发展，且将不断得到普及与应用。

张民志还希望，“未来机床测头技术在所有数控机床上都可以普及应用，让所有数控机床都能实现测量加工一体化、自动化、高效化、规范化、数字化、网络化、智能化发展，共同促进中国智能制造发展。

东莞市机械模具产业协会会长、东莞市中泰模具股份有限公司董事长姚小春先生，东莞市机械行业协会会长、东莞市巨冈机械工业有限公司董事长黄光景先生，华为公司采购部经理金先生，美银投资副总经理田静雯，塔雷斯公司技术负责人张大伟先生等嘉宾出席，东莞市机械模具产业协会和东莞市机械行业协会两个协会的相关单位领导近80人出席了当前的研讨会。（伦礼师）





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