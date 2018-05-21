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今日看点：3D打印为定制设计带来革命性变化

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 15:39

美国拉特格斯大学新不伦瑞克分校研究人员研制出一种三维(3D)打印智能凝胶，可以在水中移动，抓取和移动物体。这一成果有助于研制水下运行软体机器人和人造肌肉。

5月21日消息，美国拉特格斯大学新不伦瑞克分校研究人员研制出一种三维(3D)打印智能凝胶，可以在水中移动，抓取和移动物体。这一成果有助于研制水下运行软体机器人和人造肌肉。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

科学家研制出3D打印智能凝胶 或可制人造心脏

美国拉特格斯大学新不伦瑞克分校研究人员研制出一种三维(3D)打印智能凝胶，可以在水中移动，抓取和移动物体。这一成果有助于研制水下运行软体机器人和人造肌肉。

研究人员打印出几块高大约2.54厘米的人形智能凝胶，把它们放在电解液里，然后给电解液通电。凝胶在电场作用下可以前进、后退、抓取物体、移动物体。改变电解液浓度和电场强度可以使凝胶改变姿态或形状。

研究人员在《应用材料与界面》发表论文，报告这一成果。他们说，这种材料与人体组织相似，含有大量水，非常柔软，或许可用于研制人造心脏、人造胃、人造肌肉。

世界首台3D打印碳纤维自行车出炉 有望在亚洲批量生产

今日看点：3D打印为定制设计带来革命性变化

据英国《每日邮报》5月17日报道，硅谷初创公司开发出一种碳纤维框架，价格仅300美元。借助该项技术，不仅可以打印出3D自行车，连飞机机翼都可实现打印。

3D打印为聚氨酯材料高端跑鞋定制设计带来革命性变化

所有大型运动服装品牌都在研究打印高性能鞋类的可能性，并得到材料和打印设备制造商们的支持。

阿迪达斯与美国3D打印专业公司Carbon建立了战略合作伙伴关系，共同制造Futurecraft 4D高性能鞋。这个德国运动服装品牌表示，它使用17年来的运行数据设计新中底，并且采用数字鞋类部件制作工艺，免除了传统上原型制作或模制的需要。

其所使用的Carbon的数字光合成(DLS)工艺采用了数字光投影、透氧光学器件和液体树脂来制造高性能且耐用的聚合物产品。

直接在皮肤上3D打印电路

明尼苏达大学（University of Minnesota）的一位研究者提出了一种更为简单的，能够临时扩展我们身体机能的新方法。利用3D打印机，Michael McAlpine在皮肤上打印了一个可以实现轻便型太阳能充电、化学传感，以及其他功能用途的电路。

今日看点：3D打印为定制设计带来革命性变化

尽管在身体上安装电子设备不是一个全新的想法，曾经的电子“纹身”已经尝试过在皮肤上打印电路――但这种直接在身体上打印的技术仍然打开了一扇通往新世界的大门。显而易见，打印个性化订制电路就是其中一种应用，比如说，McAlpine建议士兵可以用这项技术在身体上打印传感器。当他们遇到危急状况时，这些传感器会向他们发出警告。

Nexa3D携手XYZprinting推出MfgPro220 xPF 3D打印机

近日，SLA专家Nexa3D和合作伙伴XYZprinting对外首次展示了它们新推出的MfgPro220 xPF 3D打印机。

据悉，这款新型3D打印机采用70微米分辨率，使用工程级和快速原型级材料。Medalsy表示，其发展背后的意图是，他们在“非常快”的机器上“为大幅改进而拍摄”。他指出，RAPID + TCT上展示的3D打印机是一个预览版，发布的机器将更大。据悉，该打印机以厘米/分钟的速度，Nexa3D瞄准的准确性和速度依赖于复杂的软件。

Xometry开启3D打印材料耐久性的测试

Xometry是一家成立于2014年的按需制造和3D打印服务提供商，其专有的基于机器学习的软件平台正在向美国制造业推进。该平台提供从聚氨酯铸造、钣金制造、数控加工、注塑和3D打印等多种按需制造服务，使产品工程师能够轻松简化零件订购、交付周期和可制造性反馈。

今日看点：3D打印为定制设计带来革命性变化

该公司还提供数十种3D打印聚合物，一旦CAD文件上传后，可立即在其网站上定价。最近，该公司决定在运动实验中测试其几种聚合物的强度和耐久性。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214983-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:材料3D打印机3D打印.定制

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