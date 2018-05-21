姚小春出席东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会并做演讲

5月18日，由东莞塔雷斯测量设备有限公司主办的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园成功举行。东莞市机械模具产业协会会长、东莞市中泰模具股份有限公司董事长姚小春先生出席了本次会议并做了主题演讲。 姚小春会长表示，

5月18日，由东莞塔雷斯测量设备有限公司主办的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园成功举行。东莞市机械模具产业协会会长、东莞市中泰模具股份有限公司董事长姚小春先生出席了本次会议并做了主题演讲。

姚小春会长表示，模具行业需要测量的辅助，才能达到更好的效果，因为对于模具行业来说“无测量不精度”，一个模具质量的好坏都是通过测量各项参数后得出的评价结果，所以测量对于模具行业十分重要。一方面，精密的测量可以保障模具对CNC精密加工生产要求，提高模具的产品质量；另一方面，精密的测量与加工将对降低模生产成本有着积极的作用，当测量让模具加工实现100%合格率生产时，也避免了模具废品的产生，避免了制造业生产成本的增加。

姚小春会长还表示，不仅模具行业，整个制造业对于测量技术都是有要求的，特别是对在线测量技术的要求上更为迫切。“传统的测量工艺都是脱机形式，这种测量工艺不仅测量效率低下(需要人工操作不同的传统测量工具进行反复测量)，而且测量结果容易受到人工技能操作因素客观影响，造成测量不够精密。给企业带去更多的生产成本。所以制造业需要在线测量技术。唯有在线测量技术，制造业才能实现机床的自动化、精密化、高效化生产，满足企业提升核心竞争力，降低企业生产成本的要求。”

演讲后，姚小春会长还代表东莞市机械模具产业协会向研讨会主办方东莞塔雷斯授予了“东莞市机械模具产业协会诚信经营签约企业”荣誉牌照，这是东莞机械模具产业协会第一次向东莞企业授予该荣誉牌照。（伦礼师）





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