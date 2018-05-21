热烈祝贺东莞塔雷斯荣获东莞市机械模具产业协会“诚信经营签约企业”荣誉称号

5月18日，以“智能测量与智造”为主题的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园成功举行。会上，东莞市机械模具产业协会会长姚小春代表该协会正式向主办方东莞塔雷斯测量设备有限公司授予了“诚信经营签约企业”荣誉称号。

5月18日，以“智能测量与智造”为主题的东莞塔雷斯2018机床测量与智能制造专题研讨会在东莞新基地360互联网产业园成功举行。会上，东莞市机械模具产业协会会长姚小春代表该协会正式向主办方东莞塔雷斯测量设备有限公司授予了“诚信经营签约企业”荣誉称号。这也是该协会在东莞授予的首家“诚信经营签约企业”。东莞塔雷斯总经理张民志先生代表上台接受了荣誉牌照。

姚小春会长表示，东莞塔雷斯是一家非常具有诚信经营原则的企业，该公司自成立以来一直坚持诚信经营，受到了业内人士的认可。自该公司加入(东莞市机械模具产业)协会大家庭以来，便十分的支持协会的发展，积极参与协会组织的各种活动，并且还本着诚信的经营原则影响着协会的每一个会员单位，大大的促进了协会企业的诚信经营正能量。本次协会将东莞首信(东莞首家诚信经营签约企业)授予东莞塔雷斯，不仅是为了褒奖东莞塔雷斯，也希望东莞塔雷斯继续坚持诚信经营原则，并影响协会各大单位展开诚信经营，促进协会成为业内的榜样。

张民志先生也表示，“很高兴东莞塔雷斯成为东莞市机械模具产业协会首信企业，获此殊荣是对东莞塔雷斯始终坚持不断自我约束，坚持‘诚信的合作，公平的竞争、合法的经营’为经营理念原则的一个肯定。也让东莞塔雷斯不忘初心，砥砺前行，坚持诚信经营原则，致力成为业内诚信经营榜样的一种鼓舞。”

张民志还承诺：“未来(东莞塔雷斯)公司将机械坚持‘诚信的合作，公平的竞争、合法的经营’的经营理念，守法守规，诚信经商，诚信做事，持续促进东莞塔雷斯在机床测量行业内发挥正能量，推进行业健康发展，让中国人放心使用中国人自己的机床测头产品。”（伦礼师）





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