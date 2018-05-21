美团外卖宣布日完成订单突破2000万

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，美团外卖宣布平台日完成订单量超过2000万单。美团方面表示，这一成绩的取得，除了在线外卖行业大盘整体上涨的新动力，更重要的是得益于美团外卖在流量、技术等方面的优势，通过多入口协同和核心科技赋能，使美团外卖不断提高配送效率，优化服务体验。





美团表示，美团外卖日单量突破2000万离不开关键技术的支撑，为了给消费者提供更好的服务体验，美团外卖综合运用了大数据、人工智能和机器学习技术等，通过外卖配送的“超级大脑”――“O2O实时物流配送智能调度系统”，创造性地使用多种算法应对不同配送场景，将平均配送时长缩短至平均28分钟。

在产生新订单时，美团外卖智能调度系统会综合考虑骑手位置、在途订单情况、骑手能力、商家出餐、交付难度、天气、地理路况、未来单量等因素，在正确的时间将订单分配给最合适的骑手，并在骑手执行过程中随时预判订单超时情况并动态触发改派操作，实现订单和骑手的动态最优匹配。

美团高级副总裁、外卖及配送事业部总经理王莆中表示，伴随行业的高速增长和国人消费水平的提高，我们发现人们的外卖消费习惯已经发生转变，品质外卖成为了人们追逐的重点。美团外卖订单量实现突破，正是得益于自身服务能力不断提高，我们希望通过品质化、精细化、多样化等多重方式提升用户体验，为广大消费者带来更高品质的外卖服务。在提升服务的同时，美团也将加大力度，深入履行企业社会责任。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214987-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm