　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

美团外卖宣布日完成订单突破2000万

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 17:02

美团外卖宣布日完成订单突破2000万,美团外卖 外卖 美团 o2o

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，美团外卖宣布平台日完成订单量超过2000万单。美团方面表示，这一成绩的取得，除了在线外卖行业大盘整体上涨的新动力，更重要的是得益于美团外卖在流量、技术等方面的优势，通过多入口协同和核心科技赋能，使美团外卖不断提高配送效率，优化服务体验。

美团外卖宣布日完成订单突破2000万



美团表示，美团外卖日单量突破2000万离不开关键技术的支撑，为了给消费者提供更好的服务体验，美团外卖综合运用了大数据、人工智能和机器学习技术等，通过外卖配送的“超级大脑”――“O2O实时物流配送智能调度系统”，创造性地使用多种算法应对不同配送场景，将平均配送时长缩短至平均28分钟。

在产生新订单时，美团外卖智能调度系统会综合考虑骑手位置、在途订单情况、骑手能力、商家出餐、交付难度、天气、地理路况、未来单量等因素，在正确的时间将订单分配给最合适的骑手，并在骑手执行过程中随时预判订单超时情况并动态触发改派操作，实现订单和骑手的动态最优匹配。

美团高级副总裁、外卖及配送事业部总经理王莆中表示，伴随行业的高速增长和国人消费水平的提高，我们发现人们的外卖消费习惯已经发生转变，品质外卖成为了人们追逐的重点。美团外卖订单量实现突破，正是得益于自身服务能力不断提高，我们希望通过品质化、精细化、多样化等多重方式提升用户体验，为广大消费者带来更高品质的外卖服务。在提升服务的同时，美团也将加大力度，深入履行企业社会责任。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214987-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:O2O美团外卖美团外卖

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

美团外卖宣布日完成订单突破2000万

美团外卖宣布日完成订单突破2000万,美团外卖 外卖 美团 o2o

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS