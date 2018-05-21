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海平线战略合作重庆渝北区 共建物流4.0

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科技传媒网 亿欧网 2018-05-21 17:08

近日，海平线与重庆渝北区在北京签署战略合作协议，双方将围绕航空物流服务平台、供应链解决方案、大数据等领域开展全方位、多层次联动合作，在渝北共同打造物流

近日，海平线与重庆渝北区在北京签署战略合作协议，双方将围绕航空物流服务平台、供应链解决方案、大数据等领域开展全方位、多层次联动合作，在渝北共同打造物流4.0服务体系。

据了解，双方未来将结合海航现代物流集团拟在渝北区投资落户的航空货运服务、商业保理、全货机航空公司、一级智慧货站、临空物流产业园等实体项目建设，接入物流4.0服务平台运营，以海航自有业务为基础形成有线下业务支撑的服务平台，并依托渝北区着力打造的仙桃国际大数据谷，整合海航旗下2B端空港云等资源，构建航空物流公共服务平台。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214989-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:供应链物流4.0

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