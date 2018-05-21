上海首届人工智能专题赛打响 创营・万物工场弄潮AI双创舞台

5月18日，上海市首届人工智能专题双创大赛在张江895创新基地——大麦村继续进行，21支参赛队伍逐一以路演的形式进行项目宣讲。据悉，本次参赛的创新项目涵盖电子信息、互联网和移动互联网、科技服务业、生物医药、先进制造、新材料等6大行业领域，其中不乏已小有名气的“独角兽”潜力股。

（上海市首届人工智能专题双创大赛5月18日在大麦村举行）

在过去一年时间里，人工智能已渐从互联网科技行业浪潮提升至国家战略的地位。2017年7月，国务院出台国家人工智能发展三步走战略;10月份，上海市政府也对应出台了相关人工智能发展政策并实施“AI@SH”行动。

正是在此背景下，今年的上海国际双创大赛特别新增了人工智能专题赛，并以“赛孵融合”的方式助推这些潜力股启航上路。“这不仅契合了技术发展潮流，更是落实国家战略实施的具体方式，同时与也预示着人工智能作为一项技术，即将开启一个新时代。”赛事承办方大麦村负责人对记者表示。

（参加本次人工智能双创大赛的入驻创业团队之一）

创营·万物工场旗下的两个创业团队也带着孵化项目参加了本次比赛，本次参与的项目是智慧物流电动车和智慧供暖解决方案。智慧物流电动车创业团队是基于安全骑行而开发，利用人工智能和语音识别技术，将车上的智能设备形成联动响应，有效避免用户因边看手机边骑行而可能造成的危险，还可通过语音控制了解实时路线、路况、行驶数据记录等。智慧供暖系统则有别于传统的供暖，可通过语音控制开关和温控，与智能家居交互，走到哪热到哪，并可以给大家提供各自喜好的温度，很神奇，又人性化。

这两个基于日常生活洞察的科技应用项目得到了专家评委的一致好评，“将前沿科技有机地应用于生活中，展现了参赛团队敏锐的前瞻性和优秀的解决方案产品化能力”。正是凭借较高的产品完成度和成熟度，智慧物流电动车项目将有望在年内实现量产。尚处产品初级阶段的智能地热项目，也凭借在专利技术及产品化等方面的优势与某知名互联网企业初步达成了合作意向。

创营·万物工场是由上海与德通讯和漕河泾创业中心携手打造的“人工智能硬件孵化平台”，于今年4月份正式启动运营。依托与德通讯强大的产业链资源，以及漕河泾的30多年的孵化经验，万物工场将构建公共技术平台，加速人工智能类创业项目孵化和产业化，并助推与德通讯的产品在移动终端、智能硬件、人工智能、物联网产品等领域全面开花。

（由与德通讯和漕河泾创业中心联合打造的“人工智能硬件孵化平台” 创营·万物工场）

与德通讯成立于2010年，专注于移动通讯智能终端的开发、设计和制造。目前在国内外设有8大研发生产制造基地，具备全球化布局的制造能力并为各大手机品牌客户以及众多互联网公司提供有竞争力的多元化产品解决方案，是世界领先的手机、平板等智能产品制造商，也是中国成长最快的ODM企业。

目前，与德通讯正在联合产业上下游的品牌伙伴，为创营·万物工场引入更丰富的创新要素资源，共同孵化入驻企业的科技创业项目。据透露，与德通讯将通过万物工场在三年内扶持100家人工智能创业企业，形成5家以上双创基地。未来五年，还将在包括北京、深圳和南昌等一二线中心城市设立10家以上的“万物工场”双创中心。更远的将来，“万物工场”还要出海进军“一带一路”沿线国家。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214991-1.html

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