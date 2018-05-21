三大平台并举 博郡坚守正向研发抢占市场先机

当下，中国新能源车风口正劲，各方势力纷纷加入新能源造车大军。火热的市场，更需冷静的思潮，当这些概念车抑或准量产车被贴上了互联网、新能源、智能化的标签时，造值得信赖之车的客观规律却仍需坚守。很多新军的造车规划缺乏前瞻性、系统性，研发实力匮乏，其单纯想做一只“风口飞猪”的愿望，最终留下的可能只有“讲完美好故事后的余音”。相比之下，一些有技术底蕴的企业，更能洞察市场的走势，用详尽的规划和扎实的技术满足消费者深层的需求，才能在行业中挖出深深的技术护城河。最近逐渐浮现在大众眼前的产业链造车企业博郡就颇有这种技术范。近日，博郡披露了其A、B、C三大整车生产平台的规划，在生产优质量产车的道路上，走出了正确且关键性的第一步。

以正向研发重新定义中国新能源汽车

正向研发是博郡最鲜明的风格之一。所谓正向研发，简单说就是从市场和消费者需求出发，做出详细的规划，并通过自主技术研发，最终实现生产，是从无到有的过程，更有先驱的色彩。与之相对的是逆向研发，可以简单理解为，是拿市场上已有的产品进行模仿的生产过程，更多是学习、追随的形态。虽然会以牺牲产品安全、性能为代价，但因逆向研发对技术实力要求相对较低，因而成为了很多厂商“无奈”和快速的选择。但对博郡而言，其前身上海思致汽车工程技术有限公司十年间在三电、底盘调校等方面积淀的研发经验，悉数传授给了这家“新”企业。在此基础上，博郡董事长、总裁黄希鸣博士组建了800余人的国际化研发团队。凭借对技术详实地掌握，且对市场走势富有前瞻性的预判，博郡坚定地走上了正向研发道路。由于各零部件“量身定制”的特性，博郡新能源车将具备更佳的整体匹配性，性能也将更出色。同时，因为正向研发下的每个部分、零部件的设计、生产都恰到好处，从而带来了更高效的研发资金利用率，进而降低消费者的购买成本。

博郡董事长、总裁黄希鸣博士坚持正向研发

三大全新整车生产平台 打造丰富多样的产品线

博郡的三大整车生产平台均为全新开发，专为生产新能源车量身打造，产品将覆盖轿车、休旅车、SUV、MPV等多个车型，具备年轻个性时尚、智能运动跨界、豪华舒适未来等多种风格，尽可能满足不同层面消费者的需求。据悉，博郡将在2019年底推出首款量产车型——中级SUV。得益于博郡正向研发的底盘平台的技术优势，其主要零部件摆放的位置都更合理，空间表现更出色，4600mm的车长，轴距却高达2900mm，远超同级车型。其综合工况续航里程为500-600公里，从去年博郡送检的样车综合工况续航里程536公里的情况来看，这一数据的真实性颇高。同时，该车型还将搭载更为先进的ADAS(高级驾驶辅助系统)、AI控制系统，以及主流车联网生态系统等配置，带来高续航里程、性能出众、自动化、智能化的体验。苦于买不起特斯拉、而又不满足于现在市场上已有或已露出的车型的朋友，可先“按钱不动”，明年购买这款更值得期待的车型。

(数据来源：《电动汽车能量消耗率和续驶里程检验报告》及各家车企公布的数据)

坚持正向研发，三大平台规划日趋完善，在喧嚣的环境里，以博郡为代表的技术派步步为营，用技术实力走出了一条更为光明的坦途，也让我们对2019年底博郡首款量产车的下线更为期待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214992-1.html

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