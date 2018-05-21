青海风水光多能互补发电量稳居全球首位

全球最大的清洁能源风水光多能集成优化光伏项目落户青海省海南藏族自治州共和县，项目计划今年6月30日实现并网发电，将以每小时100万度发电量稳居全球风水光互补

全球最大的清洁能源风水光多能集成优化光伏项目落户青海省海南藏族自治州共和县，项目计划今年6月30日实现并网发电，将以每小时100万度发电量稳居全球风水光互补发电首位。

在青海海南藏族自治州共和县二塔拉滩风水光多能互补集成优化示范工程项目工地，一排排泛着点点蓝光的光伏板整齐地，静静地伫立在草滩上，在阳光的照射下闪闪发光。

青海新能源集成公司工程项目中心主任黄希伟介绍：“从3月份开工到现在，基本上70％的工作都已经完成，现在正处于支架和组件的安装阶段。”

距离海南藏族自治州共和县28公里的500兆瓦光伏一期工程是青海省目前开工最大的新能源项目之一。该项目将新建一座330千伏升压站，7个光伏发电生产区，光伏板集成的电流将通过每段架空线路或电缆线路送至升压站，再接入国家电网。风水光多能互补集成优化光伏项目分为一、二期示范工程，每块基地工程单体容量为500兆瓦，建成后总容量为1000兆瓦，将成为全球最大的风水光多能互补发电基地。

青海新能源集成公司副总经理李辉介绍：“目前土建已经完成60％，基建安装工程已陆续开展，计划全部6月30日具备并网发电条件。该工程发电以后实现水风光互补以后给社会带来一定的经济效益。”

截至2017年底，青海省太阳能发电量达到113亿千瓦／时，居全国第一；集中式光伏电站装机容量791万千瓦，居全国第二，青海光伏产业正在领跑全国。而作为新能源发电领军企业，黄河水电公司发电量占全省用电量的65％，其中青海省清洁能源发电量占全省用电量的60％，为青海省提供着源源不断的绿色电能，已成为中国乃至全球最大的光伏电站运营商，使青海的光伏电站建设和运营走到了世界前列。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214993-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm