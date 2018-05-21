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齐鲁银行全行首笔光伏扶贫贷款落地市中中心支行

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 19:01

光伏扶贫是“十大精准扶贫工程”之一，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略和十九大的精神要求。

为进一步推进金融精准扶贫工作，切实推动扶贫资金助力贫困户脱贫，在总行普惠金融部的指导、市中中心支行领导的关怀下，齐鲁银行首笔光伏扶贫贷款――“惠农－光伏贷”于5月15日成功落地市中中心支行小微分中心，为齐鲁银行普惠金融业务再添浓墨重彩的一笔。

在业务开展过程中，齐鲁银行市中中心支行同当地扶贫办一起走村串户，了解情况做好调研。市中小微分中心的工作人员跋山涉水深入贫困户家中采集信息，筛选出信用记录良好的贫困户，完成授信业务流程。在确保业务操作合规的同时，以暖心又周到的服务赢得了贫困户的认可。市中小微分中心员工身体力行，投入到扶贫工作第一线，助力金融扶贫落到了实处，让贫困户在精准扶贫中真正受益，切实感受到了齐鲁银行的真诚服务和社会担当，也获得了当地区政府的认可。

齐鲁银行全行首笔光伏扶贫贷款落地市中中心支行

光伏扶贫是“十大精准扶贫工程”之一，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略和十九大的精神要求。业务落地过程中存在着诸多挑战，政府政策、银行内部产品管理办法、项目企业行业要求，都有着不同的监管要求和具体规定，推进起来需要多方协调。

为实现齐鲁银行“惠农－光伏贷”业务的零突破，市中小微分中心在中心支行的帮助下，一是积极协调了扶贫项目区域政府、扶贫办、发改委、国家电网等部门出具相关手续，最大程度上简化了复杂繁琐的手续，缩短了审批时间。二是为有效控制业务风险，市中小微分中心员工充分考察了项目公司的资质、经营、公司核心技术在同业中的竞争力、光伏设备的质量和施工质量等情况，核算了发电收益能否完全覆盖齐鲁银行贷款本息。三是客户经理在业务操作过程中，首先确保了合规操作，又积极协调了保险公司和项目公司，给贫困户投保人身意外险和光伏设备险，最大限度地确保齐鲁银行贷款资金的安全。市中小微分中心一步一个脚印，在摸索中前进，发现问题毫不气馁，多方协调，在政府、总行、中心支行的帮助下，最终让业务成功落地，为日后齐鲁银行扶贫贷款产品的发展和落地探索了新道路，也为齐鲁银行普惠业务发展开辟了新天地。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214995-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏扶贫贷款

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