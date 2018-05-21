深度 | 2017年光伏企业财报分析（下）

在2017年经历“630”地面电站抢装潮、“1231”分布式电站抢装潮和“光伏扶贫”政治任务等需求的支持下，各环节制造厂商企业产量和订单都处于持续饱满，年度业绩
无论从新增装机数量的剧增或是2017年三、四季度光伏产品持续高位的销售价格，都侧面印证了2017年光伏市场的火热。截至2018年4月中旬，光伏上市企业陆续公布了2017年年度报告。在2017年经历“630”地面电站抢装潮、“1231”分布式电站抢装潮和“光伏扶贫”政治任务等需求的支持下，各环节制造厂商企业产量和订单都处于持续饱满，年度业绩报告皆大幅度超预期。
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