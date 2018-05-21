清华金融科技研究院区块链研究中心成立

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，5月20日，清华大学金融科技研究院区块链研究中心（下称“区块链研究中心”）揭牌仪式在清华五道口全球金融论坛期间举行。区块链研究中心由高榕资本联合腾讯公司、凡普金科集团、水滴公司和ObEN共同捐赠设立，研究方向涵盖区块链技术发展及相关的场景应用和行业应用，致力于建设国内外一流的区块链研究及合作平台。

清华金融科技研究院院长廖理，金融科技研究院副院长赵岑、高榕资本合伙人张震、腾讯区块链业务总经理蔡弋戈、凡普金科集团创始合伙人兼CEO董祺、水滴公司创始人兼CEO沈鹏，ObEN联合创始人郑毅共同为中心揭牌。

高榕资本创始合伙人张震表示：“依托于五道口金融学院，由清华四大院系共同建设的清华大学金融科技研究院在推动我国金融与科技的高度融合，加强业界、学界、监管层的交流，促进中国金融科技规范健康发展的过程中正发挥着日益重要的作用。高榕资本很荣幸能够作为投资机构代表参与到建设国际一流区块链研究及合作平台的进程中，为我国区块链和金融科技的发展贡献力量。”

近年来大数据、云计算、人工智能、区块链等技术与金融业的融合正在催生和变革金融业的产品、模式以及服务体验，这些变化已经出现在了大数据征信、智能信贷、保险科技、智能投顾、区块链等代表性的领域，科技的应用正在驱动“金融科技”发展成为全球趋势。此次，与区块链研究中心同时成立的还有清华大学金融科技研究院智慧金融研究中心、金融大数据研究中心。三大中心的成立，正是顺应这种趋势，致力于为“金融科技”的发展提供强有力的智库支持和学术探索。

2018清华五道口全球金融论坛，以“新时代金融改革开放与稳定发展”为主题，由清华大学主办，清华大学五道口金融学院承办，清华大学国家金融研究院、清华大学金融科技研究院协办，旨在关注全球金融发展的新思想、新趋势、新实践、新动力，聚焦世界与中国、改革与政策、学术与实践三大层面问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214997-1.html

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