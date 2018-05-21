高榕资本张震:我们要做服务实体经济的金融科技投资

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息，5月20日，由清华大学主办，清华大学五道口金融学院承办，清华大学国家金融研究院、清华大学金融科技研究院协办的2018清华五道口全球金融论坛在清华大学举行。

当天上午，清华大学金融科技研究院区块链研究中心揭牌仪式在清华五道口全球金融论坛期间举行。区块链研究中心由高榕资本联合腾讯公司、凡普金科集团、水滴公司和ObEN共同捐赠3000万人民币设立，研究方向涵盖区块链技术发展及相关的场景应用和行业应用，致力于建设国内外一流的区块链研究及合作平台。

本次论坛以“新时代金融改革开放与稳定发展”为主题，旨在关注全球金融发展的新思想、新趋势、新实践、新动力，聚焦世界与中国、改革与政策、学术与实践三大层面问题。

高榕资本创始合伙人张震受邀在“强监管下金融科技行业的发展前景”主题论坛发表演讲。

尊敬的廖理院长，尊敬的各位领导，各位老师同学上午好！刚才听了各位嘉宾的演讲，学习了很多，我作为五道口EMBA的一个学员，在这里简单的班门弄斧一下。

因为我是一个投资人，所以我想从投资的角度简单说一下我们对金融科技的理解。

习近平总书记在去年十九大上提出 “我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”映射到金融科技领域，我们认为很多创新场景的新金融需求是传统金融机构目前无法有效满足的。像刚才北京市金融局霍学文局长提到的，随着移动支付的发展大家现在都不怎么带现金了，我的确有一年多不带现金，甚至连卡都不带了。比如我们投的依图科技和招商银行合作了刷脸取钱，用户刷脸ATM机就知道你的卡号，只需要输入密码就可以取款了。这些场景的实现都需要金融科技的支持。

从金融供给侧的角度来讲，我们认为金融科技的发展也是非常重要的。因为金融供给侧改革的核心是要解决金融资源的优化配置问题，实体经济中的很多传统领域都存在去产能、去杠杆的问题。与此同时，很多新经济模式的发展非常迅速，需要更多资金的支持。给大家举个例子，我这件衬衣是在网上下的订单，只要输入你的身高、体重、体形等几个很简单的参数，基于大数据的人工智能平台就能够得出衣服应该如何设计，然后发给上游的柔性化制造工厂进行生产，工厂的自动化程度也很高。待制衣完成后，快递到家，价格才100多块。我今天穿这件衣服来参加这么高大上的论坛，说明这件衣服的质量还是可以的。

我认为新经济也是实体经济，也需要金融科技的支持。为了更好的服务于新经济，金融行业也需要拥抱科技、需要吸收对新科技的各种应用方式，包括新的风控、获客方式等以为实体经济提供更好的服务。

同时，我们认为科学的金融监管是非常必要的。一方面可以降低系统性的金融风险，另一方面可以让我们这些市场上的从业机构，包括投资机构、金融科技创业企业等清晰的知道边界和底线在哪里，从而可以对市场产生较为明确的预期。所以我们认为应该拥抱监管，与监管紧密的合作。

下面讲一些高榕资本的投资实践。我们在金融科技领域投了大约十几家公司，基本可以归属于两个阶段。2016年之前，大家看到的关键词是“互联网金融”，因为当时互联网特别是移动互联网的用户数据不断的提升和渗透，出现了很多新的消费场景，也出现了很多围绕互联网消费的金融场景。2016年之后，我们发现这个关键词变成了“金融科技”，也就是说科技如何为金融产业赋能，从而更好的服务于实体经济。这是两个主要的命题，我们也是围绕着这两个方向展开的投资实践。

这里向大家举两个简单的例子。第一个，我们投的美利车金融是做二手车消费金融的公司。大家知道，过去因为二手车本身非标准化，每辆车的残值认定是很复杂的，同时涉及到复杂的风控体系，所以传统银行比较难以进入这个领域。美利车金融现在跟这些银行合作，通过与人脸识别、大数据等技术的结合，可以把放款的周期从原来的几天缩短到现在15分钟，同时还令逾期率远远低于行业平均水平，每个月可以帮助车商销售几万台二手车，帮助金融机构放出几十亿的贷款。

另外一家被投公司是栈略数据，他们基于大数据的人工智能风控引擎通过大数据和人工智能分析来识别欺诈的特征，帮助中国保险行业做健康险风控防止骗保欺诈。这家公司成立的时间虽然不长，但在过去一年时间里就帮助合作的保险机构节省了几千万的理赔资金。

下面从投资机构的角度看看在金融科技领域还有哪些值得关注的方向。第一，各位嘉宾都说了很多包括人工智能、大数据等在内的技术赋能，说明技术赋能金融是大势所趋，里面会有很多的机会。第二，我们觉得可以通过让技术与监管更好的结合来实现更有效的金融监管。第三，刚刚霍局长也提到了区块链，包括对信用体系提升等的价值，在这块高榕也会加大投入。我们关注的是区块链底层技术的发展，以及会有哪些核心应用。比如分布式计算、分布式存储会有什么样的突破；比如在智能合约上还有什么安全隐患。我们也希望配合五道口金融学院一同做一些更加深入的工作。

最后，高榕资本作为一家投资机构，我们要顺应大势，要做服务于实体行业的投资。作为投资机构的从业者，特别是作为五道口金融学院的学生，我们应该有所为有所不为，坚决不能做通过ICO割韭菜之类的事，我们要做服务于实体经济的事。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214998-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm