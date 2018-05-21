腾讯首个工业云平台正式运营

腾讯云工业互联网高峰论坛暨腾讯云产业基地启动仪式18日在宁波镇海举行。本次论坛聚焦“连接智造生态”主题，企业高管共同探讨工业互联网的发展趋势和对传统工业

腾讯云工业互联网高峰论坛暨腾讯云产业基地启动仪式18日在宁波镇海举行。本次论坛聚焦“连接智造生态”主题，企业高管共同探讨工业互联网的发展趋势和对传统工业带来的革命性影响。论坛同时宣布腾讯云产业基地正式在宁波运营，这意味着宁波工工业制造将形成智能化发展的新兴业态和应用模式，加速“互联网＋工业”向“智能＋工业”转型。

据悉，该腾讯云产业基地是腾讯首个“中国制造2025”工业云平台，并于2013年入围工信部第一批“可信云服务认证”的云服务名单，是目前国内认证最完备的云平台。腾讯云、宁波市经信委、镇海区人民政府三方将合力打造云计算、大数据、人工智能、工业互联网产业创新示范区、“双创”示范区、数字经济及智能经济发展先行示范区，加快宁波从“工业大市”向“工业强市”转型。

据介绍，工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体。宁波市镇海区区长魏祖民表示，工业互联网是智能制造的基础，将人的双手解放出来，把繁琐的工作交给机器，逐步形成具备高端竞争力的工业云应用和产业生态体系，降低成本，实现利益最大化。腾讯高级执行副总裁汤道生、甲骨文中国区大数据事业部总经理李辉指出，基于平台的工业大数据分析应用已向多领域多环节渗透，包括加工参数优化、生产管理优化、企业管理优化、供应链优化以及产品远程运维服务等，将大数据赋能智能制造是大势所趋。

最后，腾云互联董事长苏玉学对腾讯云产业基地作出整体规划概述，未来，腾讯云产业基地将继续围绕“连接智造生态”的建设理念，致力于打造国家级工业互联网示范平台、推动工业互联网（宁波）创新中中心、工业互联网产业基金、工业互联网学院等四大系统工程建设，实现资本、人才、技术三位一体的产业链，同时利用“IT＋DT＋OT”的新制造模式深度解决制造企业工业互联网时代管理过程中的痛点、难点、普遍、显性、刚性需求，全面促进浙江乃至长三角地区制造企业的数字化、网络化、智能化转型升级，力争成为全国工业互联网产业发展和应用创新的示范基地。（来源：新华网）

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