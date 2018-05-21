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晶科能源单晶（P型、N型）光伏组件功率再创世界纪录

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科技传媒网 索比光伏网 2018-05-21 21:00

晶科能源宣布，公司60P规格高效P型单晶组件功率突破370W，N型组件功率达到378．6W，再破世界纪录，该记录通过莱茵技术（上海）有限公司的测试认可。

晶科能源宣布，公司60P规格高效P型单晶组件功率突破370W，N型组件功率达到378．6W，再破世界纪录，该记录通过莱茵技术（上海）有限公司的测试认可。

不断突破，晶科能源再创世界纪录

该高效组件采用公司最新世界记录的高效电池制备，结合晶科引领光伏产业的低电损技术，极大地降低了组件内部的电阻损耗，显著提升了组件的填充因子，使得P型单晶组件功率突破370W。同时，结合公司应用接触钝化高效技术开发的N型电池，采用双玻封装的组件正面功率达到378．6W，并且该N型电池具备优异的双面因子，能够显著提高组件单瓦户外发电量，是一种理想的双面组件用电池。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215000-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏组件晶科能源

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