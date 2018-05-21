光伏电站巨头协鑫新能源发债30亿 正多层面引入战投

5月21日，记者自深交所固定收益平台获悉，苏州协鑫新能源投资有限公司（简称苏州协鑫新能源）拟发行金额30亿元的公司债券，项目状态已更新为“已反

5月21日，记者自深交所固定收益平台获悉，苏州协鑫新能源投资有限公司（简称苏州协鑫新能源）拟发行金额30亿元的公司债券，项目状态已更新为“已反馈”。

根据发行文件，苏州协鑫新能源预计 2018－2022 年间的新建电站投资总额为 412．5 亿元，其中资本金需求 103．15 亿元，资金缺口为 309．35 亿元，预计未来新增电站产能总额 为 7500MW，全部新建电站投产上网后可实现收入为 82．5 亿元。

苏州协鑫新能源是国内最大新能源企业协鑫集团成员企业，其直接控股股东是南京协鑫新能源发展有限公司 ，间接控股股东是协鑫新能源控股有限公司，实际控制人即号称民营电王的朱共山。

2014年，协鑫系旗下保利协鑫入主港股上市公司协鑫新能源，后者短短三年间发展为中国最大的民营光伏发电企业。至2017年6月底总装机容量达到5．1GW，装机容量为中国第二大及民营企业最大。

光伏行业属于资本密集行业，特别是下游的电站环节对资金要求较高，快速扩张中的协鑫新能源也不例外。

苏州协鑫新能源表示，公司近年来持续推进项目建设，未来一段时间内仍将是建设高峰期，根据发展规划，2016－2020 年，公司需累计投入资本金 291．52 亿元，累计项目资金需求达 1166．06 亿元，面临较大的资本支出压力。

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末，苏州协鑫新能源的负债总额分别为 184．94 亿 元、262．77 亿元、358．73 亿元，上述时点发行人的资产负债率分别为 78．79％、 66．19％、68．52％（合并口径）。

苏州协鑫新能源表示，公司所处行业为资本密集型行业，主要经营新能源电站的投资及运营，而电站的投资需要进行较多的债务融资。随着发行人投资支出的逐渐增加，其实际债务规模 将进一步上升，发行人的偿债压力也将进一步提高，大规模的资本支出可能会加 重公司的财务负担，削弱公司抵御风险的能力。

协鑫新能源执行董事兼首席财务官汤云斯近日公开表示，今年我们的目标是降负债，稳增长。目前我们正通过从上市公司、国内控股公司、电站项目三个层面，来引进战略投资者，包括正在跟大型的金融机构商谈合作，来实现这一目标。

在负债规模较大的同时，苏州协鑫新能源面临的光伏电费补贴款拖欠情况严峻。

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末，苏州协鑫新能源已经并网发电的但尚未取得的电价补贴款分别为4．54亿元、21．08亿元、43．47亿元，占发行人截至2015 年末、2016 年末、2017 年末，应收账款余额的比例分别为 79．79％、90．23％、 90．93％，占比较高。

苏州协鑫新能源指出，现阶段我国光伏发电仍主要依赖光伏政策补贴运营，近年来国家加快对光伏补贴政策的调整使得光伏电价下调频率与幅度加大，挤压电力运营企业盈利空间。此外，光伏电费补贴款拖欠情况较为严重， 对光伏发电企业的运营和资金周转产生一定影响。截至 2017 年 9 月末，公司尚有 36．70 亿元国家补贴款未结算。

“若较为严重的电费补贴款拖欠情况一直持续，对发行人的日常运营和资金周转可能会产生一定影响”，苏州协鑫新能源表示。

发行文件显示，截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古电力（集团）有限责任公司、国网陕西省电力 公司榆林供电公司、国网河北省电力公司、国网河南省电力公司、国网山西省电力 公司等前五大应收账款欠款企业的应收账款余额之和为 232319．62 万元，占应收账款余额总和的 48．58％。

目前，协鑫新能源正在频频展开融资活动。

2017年11月，协鑫新能源公告称，公司与太平金融控股订立协议，由太平金融控股或旗下联属公司牵头发起设立投资基金，募集资金约 80亿港元，通过认购协鑫新能源新股和可转股债券的形式投资于协鑫新能源，认购新股数目不会超过协鑫新能源已扩大股本的30％。

同月，协鑫新能源宣布，苏民睿能向苏州协鑫新能源增资合共人民币15亿元。增资完成后，南京协鑫新能源及苏民睿能将分别持有苏州协鑫新能源92．82％及7．18％的股 权。

发行文件显示，截至 2017 年 12 月 31 日，苏州协鑫新能源及其间接控股股东协鑫新能源共获得银行项目贷款授信 467．06 亿元，目前剩余额度 25．68 亿元 。

根据前述发行文件，苏州协鑫新能源拟将募集资金中的 20 亿元用于补充流动资金，10 亿元用于偿还金融机构借款。

苏州协鑫新能源表示，本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表 的流动比率和速动比率将由发行前的 1．03 和 1．03 分别增加至发行后的 1．29 和 1．29， 公司流动比率和速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力 得到提升，短期偿债能力增强。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215001-1.html

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