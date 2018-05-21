前火币CTO创建FCoin交易所，获业内顶级VC投资

FCoin宣布获得丹华资本、节点资本、歌者资本、时戳资本、八维资本、Zipper基金会等机构及个人的联合投资。

FCoin由火币前CTO、《区块链：定义未来金融与经济新格局》作者张健发起创立。

张健表示，FCoin不是传统意义的交易所，也不是公司，而是一个通证化的社区组织，该组织的权益通过其发行的FT（FCoin Token）来体现。

FCoin有三大特点：第一，全球首家全透明的交易所，将实时公开资产及交易数据。第二，全球首创“交易即挖矿”模式，将超过一半的FT通过返还手续费的方式奖励给社区用户。第三，超越公司的自组织生态，会将交易所收入的80%即时分配给FT的持有者，同时FT持有者还有参与社区重大决策的权利。

关于上币机制，张健表示分为两种类型：一是推荐上币，属于社区行为，满足条件的直接上线主板；二是申请上币，属于项目方行为，审核通过后上线创新板。FCoin承诺，提交上币申请后3个工作日内将给出审核结果，审核通过的当即给出排期。

同时张健也是公链项目Zipper社区的技术发起人。Zipper社区即将于5月26日在香港发布其全球转接组网生态建设机制，FCoin将成为首批战略合作伙伴。

张健表示，全透明只是FCoin进化的起点，下面还会基于Zipper跨链技术，改造交易所的清结算系统。最终目标是将交易所改造成token+blockchain的架构，践行通证经济。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215002-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm