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NASA送"冰柜"到国际空间站，创造全宇宙最低温度

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 23:00

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（原标题：NASA Is Launching a Box of Lasers to Make the Coldest Spot In the Universe）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息，5月21日，国际空间站进行了一项实验中，科学家将制造超低温度状况，从而聚焦研究原子奇特的量子特征。

NASA送冰柜到国际空间站，创造全宇宙最低温度

“冷原子实验室(CAL)”是一个冰柜大小的物理研究装置，是由美国宇航局喷气推进实验室(JPL)建造设计的，它将使用国际空间站的激光和磁铁降温原子云，使其达到超冷温度条件，或者尽可能达到最低温度。

5月20日，实验物资发送至国际空间站，将进行一系列科学实验，其中包括“冷原子实验室”。美国宇航局介绍称，研究人员在没有任何宇航员协助下，能够远程操控“冷原子实验室”，每天操作时间可达6.5个小时。

这些超冷原子云被冷却逼近绝对零度(零下273.15摄氏度)，达到“玻色-爱因斯坦凝聚状态(BECs)”，该原子云包含的原子温度非常低，移动速度非常缓慢。在地球重力作用下，原子能够自由进化发展，BECs状态演化速度较快，无法使观测人员在瞬间内进行观察分析，因此科学家几乎没有机会研究它们的量子特性。

然而，在微重力环境下的国际空间站，情况则不同，在没有地球引力的情况下，这些原子比其它任何地方都移动得慢，在一个类似“冰柜”的隔间里使用激光和磁铁。激光将减缓原子移动，降温到“比绝对零度高100亿分之一度的温度”。

美国宇航局资料显示，通过使用CAL实验室研究原子的量子行为，物理学家能够更好地理解原子在极端低温下的表现，这是一个多世纪以来物理学领域一个重要研究课题。

当原子冷却之后，CAL实验室将自动装载它们到弱磁捕集装置中，然后研究人员进行研究分析。美国宇航局工作人员表示，当这些原子被固定之后，研究小组能够观察它们不同的量子态和交互性。在这样极端低温条件下，研究人员可以对量子特性和“玻色-爱因斯坦凝聚状态”观察至多10秒时间。虽然这一时间听起来很短暂，但是与地球上的观察时间相比要长很多。

喷气推进实验室CAL项目科学家罗伯特・汤普逊(Robert Thompson)在声明中称，研究超低温状态下的原子，有助于我们对物质和引力基本性质的理解认识。同时，利用CAL实验，将加深我们对引力和暗物质的理解。据悉，CAL实验是从2012年开始，结束时间是2020年。（卡麦拉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215005-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:NASA空间站引力原子原子云

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