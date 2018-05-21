　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

英利被判向债权人华泰证券支付逾6000万本息及违约金

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-21 23:02

近期，英利的下游电站开发公司光伏电力投资集团有限公司已大幅减资，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。此外英利旗下的海外业务发展公司深圳合利科技能源有限公

英利违约后遭遇的第一起债权人诉讼已于近日宣判。

5月21日，天威英利在上海清算所公告称，华泰证券诉公司两期中期票据债券交易纠纷案件，公司今日收到南京市建邺区人民法院判决书。

主要内容包括，判决公司支付华泰证券2010年度第一期中期票据本金（3570万元）及违约金、支付华泰证券2011年度第一期中期票据本息（3184．5万元）及违约金。

天威英利表示，我公司将于近期就两期中期票据案件的判决提起上诉，同时也将继续与华泰证券进行有效沟通。

英利全称为英利绿色能源控股有限公司。据官网介绍，其是全球最大的垂直一体化光伏发电产品制造商，也是全球光伏行业领先企业之一，目前已有超过6500万块英利组件（超过15GW）在全球范围内运行。

2015年10月，英利子公司保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）一笔超10亿元的债务未能按期足额兑付，宣告违约。2016年5月，天威英利发行总额14亿元的债券也宣告违约。

2017年9月，在美上市的英利发布公告称，公司被一家持有中期票据本金为6570万元的债权人发起诉讼，要求兑付相关款项。今年1月，新京报独家报道称，在违约案发生多年后，昔日光伏巨头英利方面首次遭遇债权人起诉，发起诉讼的债权人即华泰证券。

据官网介绍，华泰证券是一家中国领先的综合性证券集团，近年来，逐步形成了以投资银行业务为龙头，以经纪与财富管理业务为基础，以投资与交易业务和资产管理业务为两翼的全业务链业务体系。

彼时，英利方面对新京报记者称，关于华泰证券诉讼一事，我司针对案件审理法院下发的管辖异议裁定提出上诉，上诉结果尚未下发。

“华泰证券是在江苏南京起诉的，我们认为应当是由保定法院来审理，发行主体（即天威英利）是在保定”，英利投资者关系部人士表示。

2016年4月，关于英利的债权人委员会正式成立，其中最大债权行为国家开发银行，该债委会也是由国开行总行牵头，由国内主要大银行等方面成员组成，其主要工作包括将现有债务的期限、利率重新调整，同时引进战略投资，自从2016年至今，债委会已召开了多次会议。

今年1月，当被问及债务重组两年为何难以完成时，英利集团董事长王亦逾对新京报记者表示，“没必要定一个时间点。需在债委会统一安排下，有序推进。”

王亦逾称，引进投资人最大的障碍是“和银行把债务问题谈清楚。”

目前，英利仍在收缩战线。

近期，英利的下游电站开发公司光伏电力投资集团有限公司已大幅减资，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。此外英利旗下的海外业务发展公司深圳合利科技能源有限公司在2017年完成工商变更，保定英利城市公共设施有限公司和英利集团有限公司退出，自然人赵泽林接盘成为唯一股东。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215006-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:证券支付6000万违约金债权人

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

英利被判向债权人华泰证券支付逾6000万本息及违约金

近期，英利的下游电站开发公司光伏电力投资集团有限公司已大幅减资，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。此外英利旗下的海外业务发展公司深圳合利科技能源有限公

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS