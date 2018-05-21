英利被判向债权人华泰证券支付逾6000万本息及违约金

近期，英利的下游电站开发公司光伏电力投资集团有限公司已大幅减资，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。此外英利旗下的海外业务发展公司深圳合利科技能源有限公

英利违约后遭遇的第一起债权人诉讼已于近日宣判。

5月21日，天威英利在上海清算所公告称，华泰证券诉公司两期中期票据债券交易纠纷案件，公司今日收到南京市建邺区人民法院判决书。

主要内容包括，判决公司支付华泰证券2010年度第一期中期票据本金（3570万元）及违约金、支付华泰证券2011年度第一期中期票据本息（3184．5万元）及违约金。

天威英利表示，我公司将于近期就两期中期票据案件的判决提起上诉，同时也将继续与华泰证券进行有效沟通。

英利全称为英利绿色能源控股有限公司。据官网介绍，其是全球最大的垂直一体化光伏发电产品制造商，也是全球光伏行业领先企业之一，目前已有超过6500万块英利组件（超过15GW）在全球范围内运行。

2015年10月，英利子公司保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）一笔超10亿元的债务未能按期足额兑付，宣告违约。2016年5月，天威英利发行总额14亿元的债券也宣告违约。

2017年9月，在美上市的英利发布公告称，公司被一家持有中期票据本金为6570万元的债权人发起诉讼，要求兑付相关款项。今年1月，新京报独家报道称，在违约案发生多年后，昔日光伏巨头英利方面首次遭遇债权人起诉，发起诉讼的债权人即华泰证券。

据官网介绍，华泰证券是一家中国领先的综合性证券集团，近年来，逐步形成了以投资银行业务为龙头，以经纪与财富管理业务为基础，以投资与交易业务和资产管理业务为两翼的全业务链业务体系。

彼时，英利方面对新京报记者称，关于华泰证券诉讼一事，我司针对案件审理法院下发的管辖异议裁定提出上诉，上诉结果尚未下发。

“华泰证券是在江苏南京起诉的，我们认为应当是由保定法院来审理，发行主体（即天威英利）是在保定”，英利投资者关系部人士表示。

2016年4月，关于英利的债权人委员会正式成立，其中最大债权行为国家开发银行，该债委会也是由国开行总行牵头，由国内主要大银行等方面成员组成，其主要工作包括将现有债务的期限、利率重新调整，同时引进战略投资，自从2016年至今，债委会已召开了多次会议。

今年1月，当被问及债务重组两年为何难以完成时，英利集团董事长王亦逾对新京报记者表示，“没必要定一个时间点。需在债委会统一安排下，有序推进。”

王亦逾称，引进投资人最大的障碍是“和银行把债务问题谈清楚。”

目前，英利仍在收缩战线。

近期，英利的下游电站开发公司光伏电力投资集团有限公司已大幅减资，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。此外英利旗下的海外业务发展公司深圳合利科技能源有限公司在2017年完成工商变更，保定英利城市公共设施有限公司和英利集团有限公司退出，自然人赵泽林接盘成为唯一股东。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215006-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm