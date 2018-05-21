陕西省政府开始回购集中式光伏扶贫电站

2018年5月18日，陕西省发展和改革委员会下发《关于确认集中式光伏扶贫项目建设规模的通知》，文件提出：

为支持我省11个深度贫困县和 4 个脱贫摘帽县扶贫工作，2017 年，我委要求相关县（区）按照不超过2 万于瓦规模编制光伏扶贫方案。国家近期出台的《光伏扶贫电站管理办法》明确要求，光伏扶贫电站须利用政府性资金投资建设，其产权归村集体所有，全部收益用于扶贫。光伏扶贫电站由各地根据自身财力可能筹措建设资金，包括各级财政资金以及东西协作、定点帮扶和社会捐赠资金。光伏扶贫电站不得负债建设，企业不得投资入股。

按照《办法》的规定，企业不能参与光伏扶贫项目建设，已建成的需使用财政资金回购，其余部分转为商业电站。请指导相关县（区）结合建设条件和当地财力，在符合《办法》要求的基础上，确认回购规模，同时确认 2018 年 6 月30 日前能够建成的规模，于 5 月 24 日前报送省发展改革委。

相关文件如下。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215007-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm