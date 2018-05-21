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重回一线的李彦宏阐释百度AI战略：这由我们的基因决定

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-21 23:38

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5月21日下午，百度召开内部交流会，于上周宣布即将于7月卸任百度集团公司总裁兼COO、留任副董事长的陆奇首度露面与百度员工进行了沟通。会上，陆奇用“四个非常”，由衷感谢了百度董事长兼CEO（Robin）李彦宏对自己的信任和支持，“Robin作为创始人、CEO,把整个公司所有业务交给我一个人管，这真是非常不容易、非常难得的。我真的非常非常珍惜。”他同时也表示，在人工智能这个大时代大舞台，百度完全有机会有能力成长为一个伟大的公司。

“我和Robin已经认识20多年了。我们是1997认识的，能作为这么长期的朋友，很难得了，但更珍贵的是能一起工作。我想借此机会由衷的感谢Robin，让我有机会在过去一年多来百度工作。”陆奇称，当前是一个非常特殊的机会，人工智能将彻底的改变世界，中国+人工智能将是全球最大的创新舞台，在这个大盘之下，百度完全有机会有能力成长为一个伟大的公司，“能有幸直接参与一年多时间，我将永远珍惜。”

在5月18日媒体报道陆奇即将卸任百度COO一事后，有媒体对其卸任原因做了多种猜测。对此，陆奇在会上坦言，自己是因为个人和家庭的原因，无法继续全职在北京工作。与百度其他高管没有任何关系，“他们每个人都非常的优秀，在我工作的整个过程中，他们给了我很多的帮助，我们的合作非常好。”

陆奇称，自己未来会继续在百度公司董事会担任副董事长，并担任李彦宏的个人顾问。“我将继续坚定的支持百度，支持Robin，实践我们共同的‘用科技让复杂的世界更简单’的使命和梦想。”

在随后的发言中，李彦宏也充分肯定和感谢了陆奇对百度的贡献和敬业精神，“他的很多工作习惯、管理理念，对技术的执着，对工程师的理解非常值得我们去学习。”他同时表示，百度“夯实移动基础，决胜AI时代”不会变，价值观和文化也不会变，未来，百度会继续沿着既定战略，推进Apollo的开放和商业化，推进DuerOS的落地，提升“搜索+feed”的用户体验等，用科技让复杂的世界变得更简单。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215008-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:百度李彦宏人工智能AIRobin

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