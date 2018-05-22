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全是套路！带你揭秘免费装光伏的骗局

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-22 01:02

在国家的大力推动下最近风声水起，各路人马都按捺不住一颗荡漾的春心想来分一杯羹，骗纸们当然不会放过这个绝佳的机会，于是乎各种零首付，装电站不要老百姓出钱

在国家的大力推动下最近风声水起，各路人马都按捺不住一颗荡漾的春心想来分一杯羹，骗纸们当然不会放过这个绝佳的机会，于是乎各种零首付，装电站不要老百姓出钱的骗术大张旗鼓地就出现了。

今天小编就带你看一种骗术：

某PZ公司号称零首付，不需要老百姓付钱安装，只需要老百姓配合去银行签署贷款协议，就可以在其屋顶上建个电站，贷款的月供由发电收入支付，如果发电收入不够月供，PZ公司承担月供，贷款10年，10年当中户主可以免费用电，10年后电站免费移交给户主。

听起来这个项目很诱人，老百姓不需要承担任何费用就能10年后获得免费的发电站，这是一个发财之路啊！

骗子更高明的地方在于告诉你前十年他持有电站，前十年收益归他和银行，后面15年归户主，听起来合情合理，骗子是靠前十年持有电站获得收益！

但认真想一下你就会知道，骗子PZ公司说过如果电费收入不够，他主动帮你还贷。

那问题就来了，既然发电的收入不足以还付月供，那PZ公司的收益从哪来？

PZ公司真是活雷锋么？显然不可能，那PZ的套路是怎么样的呢？

PZ公司的套路分为两个步骤：

一．PZ公司答应你零首付，不需要掏钱建电站还可以免费用电。PZ公司跟你签署一个假合同，一般以10元左右的价格签署这样的合同。例如5KW电站，价格5万元。

二．PZ公司，一般采用劣质材料经行安装（也许还告诉你是一线品牌，甚至有的还宣称是进口的），安装结束以后，拿到供电局购电合同后，带户主去与银行签署贷款协议，一般银行是首付30％，贷款70％。贷款协议签署后，就没有户主什么事了。这时候PZ公司从银行拿到合同金额的70％的贷款，也就是5万＊70％＝3．5万。3．5万是什么概念呢？折算下来就是7元／瓦了。这时骗子一般采用的劣质光伏组件及其他低成本设备，成本也许只有2．5万，甚至更低，PZ公司从中赚到1万以上。这就是骗子最大的收益。

问题又来了，有人问，这样用劣质材料，骗子会露马脚的啊？这个问题正是这个骗局的核心点，因为前10年户主拿不到发电的收入，户主只觉得自己用电不花钱就行，何况发多少电，发电收入是多少，户主也看不到。PZ公司只需要保证能正常发电3年就行，在这个3年时间里，PZ公司最大的目标是忽悠更多的人来贷款安装就行了，一户赚一万，忽悠到1干户就可以赚1000万，他们一般的计划就是3年以后卷铺盖走人。

这时候户主的风险就出来了，PZ公司卷铺盖走人了，劣质材料昀电站发电量得不到保证，产生不了太大经济效益，别说25年收益，10年估计都撑不了，欠的银行的贷款月供谁来还呢？

毋庸置疑，户主签的字，户主慢慢还吧！

这时候天上的馅饼就把户主给砸死了！

还有更坏的骗子公司，说零首付，但需要户主掏3000元安装费，这个属于骗得更狠的，不仅骗你让你几年以后贷款，还骗走你现金3000元。

总之，一句话：天上没有馅饼，即使有也是骗子用来砸死你的，请老百姓擦亮眼睛！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215010-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:免费装光伏

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