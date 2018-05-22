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英特尔和Mobileye测试自动驾驶车队

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科技传媒网 亿欧网 2018-05-22 01:09

5月21日消息，据国外媒体报道，英特尔官方日前表示，和自动驾驶技术子公司Mobileye开始在耶路撒冷展开自动驾驶车队测试。

5月21日消息，据国外媒体报道，英特尔官方日前表示，和自动驾驶技术子公司Mobileye开始在耶路撒冷展开自动驾驶车队测试

英特尔表示，选择耶路撒冷十分方便开展驾驶测试，因为Mobileye公司就在以色列；另一方面，这可以证明，公司技术足以挑战任何地理环境和道路环境。耶路撒冷道路标识不清，变道环境复杂。自动驾驶汽车的车速不能太慢，这样容易造成交通堵塞或引发交通事故。相反，自动驾驶车必须像当地驾驶员一样自信驾驶、果断决策。

英特尔表示，在初始阶段，车队只配备了摄像头。在360度全景系统中，每辆车配备了十二个摄像头，其中，八个摄像头探测远距离环境，另外四个用于泊车。这个阶段的目标是想证明，仅依据摄像头获取的信息，就可以形成端到端的自动驾驶方案。

英特尔表示，希望在客户的支持下，这套系统在2021年进入批量生产并应用于L4/L5阶段自动驾驶汽车。

外媒上周曾报道，英特尔一名高管透露，Mobileye已经签署了一项合同，将向一家欧洲汽车制造商的800万辆汽车提供自动驾驶技术。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215012-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:测试英特尔自动驾驶

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