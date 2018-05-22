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HMD获得1亿美元投资 称估值将超过10亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-22 01:26

HMD获得1亿美元投资 称估值将超过10亿美元,诺基亚 手机 hmd

科技传媒网讯 网易科技新闻5月21日消息，芬兰初创企业HMD宣布，其作为诺基亚手机的新家，最新获得超过1亿美元投资，用于业务扩增和2018年企业发展。此轮投资后，HMD市场估值将超过10亿美元。

HMD成立于2016年12月1日，已售出7000万台诺基亚手机，业务扩展至全球80个国家，同时在170个国家有诺基亚手机激活。截至目前，诺基亚手机在全球拥有250000个零售店，并拥有超过600个直销伙伴。

2018年5月16日，HMD在北京发布诺基亚X系列的第一支产品Nokia X6。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215013-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机诺基亚HMD

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