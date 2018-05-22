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2018年智能制造行业分析 国产化受到支持、知识红利开始体现

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科技传媒网 前瞻产业研究院 2018-05-22 01:46

我国目前仍处于“工业2.0”（电气化）的后期阶段,“工业3.0”（信息化）还待普及，“工业4.0”正在尝试尽可能做一些示范，制造的自动化和信息化正在逐步布局。

制造业增加值增速放缓，工业3.0有待进一步普及

从我国制造业的增加值情况来看，2010-2016年，我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋势，但是增速越发趋于平缓。2017年，我国制造业增加值为27.99万亿元，比上年增长6.4%；规模以上工业增加值增长6.6%。

图表1：2010-2017年中国制造业增加值(单位：万亿元，%)

2018年智能制造行业分析 国产化受到支持、知识红利开始体现

资料来源：前瞻产业研究院整理

智能制造发展需经历自动化信息化、互联化、智能化四个阶段，分别为自动化（淘汰、改造低自动化水平的设备，制造高自动化水平的智能装备）、信息化（产品、服务由物理到信息网络，智能化元件参与提高产品信息处理能力）、互联化（建设工厂物联网、服务网、数据网、工厂间互联网，装备实现集成）、智能化（通过传感器和机器视觉等技术实现智能监控、决策）。

我国目前仍处于“工业2.0”（电气化）的后期阶段，“工业3.0”（信息化）还待普及，“工业4.0”正在尝试尽可能做一些示范，制造的自动化和信息化正在逐步布局。

图表2：智能制造发展阶段及关键技术

2018年智能制造行业分析 国产化受到支持、知识红利开始体现

资料来源：前瞻产业研究院整理

“制造2025”时代是一个互联网化智能制造的时代，与此前制造业模式的最大区别，就在于“制造2025”要推动的是智能化和信息化，而非仅仅自动化，自动化设备产生的大量数据通过传感系统等路径，实现采集、反应和预测，形成可行为的大数据（Actionable Data），帮助制造形成3个闭环，分别是产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系。要实现这些智能化和信息化的过程，需要以下几个方面的投入：

1、大数据（Actionable Data）：采集、决策与预测；

2、MOM、MES、虚拟设计系统：实现对制造端过程的管理及优化；

3、SCM、ERP、CRM与PLM：提高企业信息化交互的水平；

4、公司金融管理：处于云端的、联接产业链的集中金融管理平台。

图表3：智能制造集中投入方向

2018年智能制造行业分析 国产化受到支持、知识红利开始体现

资料来源：前瞻产业研究院整理

近年来，全国多个地方都在谋划智能制造发展，包括上海、浙江、江苏、天津、安徽、重庆、河南、辽宁、四川、青岛、北京、广东、黑龙江等省市都在摩拳擦掌，或成立机器人、工业4.0或工业互联网等与智能制造相关的联盟，或出台具体产业规划。

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能制造装备行业发展前景与转型升级分析报告》指出，当前智能制造市场局面主要呈现以下特征。

第一，近年来，人力成本大幅上升，而自动化生产线成本大幅下降，成本优势使得企业在扩产时，优先选择自动化程度较高的生产线，并有动力对原有的生产线进行改造。“只要能用机器人，就不用人”已经成为长三角和珠三角制造业企业的共识。

第二，政策支持力度空前加大，自动化信息化改造很多都能享受当地政府补贴。智能化改造已经成为部分地方政府大力推进的项目工程，“机器人产业园”成为珠三角和长三角最炙手可热的建设项目。

第三，产业竞争加大，2010年以后，内需下滑，外需受到东南亚、、的新兴国家竞争替代，景气度明显下滑。为了提升竞争力，提高产品质量、提升生产效率、优化成产过程，智能化升级已经成为制造业的当务之急。

第四，国产化受到支持，知识红利开始体现。国家对于智能制造国产化支持力度逐年加大，同时，公民受教育程度提高，研究生以上学历人才明显增速，人力成本优势迅速转换为知识红利，使得中国智能制造迅速发展，国产化进程加速。以机器人为例，国产机器人企业近几年发展迅速，以新时达和埃斯顿为代表的国产机器人企业收入规模迅速扩大。

在我国制造行业逐渐呈现出稳定发展态势的同时，智能制造行业成为了驱动我国制造行业的主要动力之一。在今后，我国智能制造在制造业中所扮演的角色将会越来越重要，在我国制造业增加值中的比例将会占据更大的份额。

图表4：智能制造行业市场特征

2018年智能制造行业分析 国产化受到支持、知识红利开始体现

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215014-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造信息化自动化工业4.0

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