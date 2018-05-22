未来路径？自动驾驶技术正在催生的五大技术创新

据外媒报道，近些年来，自动驾驶大潮已经显得不可阻挡，就连在该技术上一向低调的苹果在加州都有55辆测试车了。

据外媒报道，近些年来，自动驾驶大潮已经显得不可阻挡，就连在该技术上一向低调的苹果在加州都有55辆测试车了。而随着技术的不断进步，自动驾驶也开始催生各种新型技术创新，而下列5大创新未来可能就会成为自动驾驶生态中的关键基石。

保险公司“掌控”方向盘

Oxbotica是牛津大学孵化的一家新创公司，它们的主攻方向是解决自动驾驶汽车发生事故后的责任问题。在这家公司的规划中，保险公司也会成为自动驾驶活动的重要参与者，它们不但能接入车辆生成的海量数据，还能在危险情况发生时及时接过车辆的控制权。

终结随机堵车问题

最近《交通研究》上发表了一篇研究论文，该文章指出，自动驾驶汽车可能会成为交通拥堵的终结者。研究显示，交通拥堵主要是人类司机意想不到的行为（不如频繁刹车）引起的，一旦这些行为出现，后车司机就必须被动模仿，而他们的行为可能会更夸张。相反，未来联网的自动驾驶汽车刹起车来回更加轻柔，从而解决交通拥堵问题。

自主学习大脑

近日，谷歌旗下著名AI公司Deepmind（创造了AlphaGo）也在《自然》杂志上发表了最新的研究论文，它们声称自己已经开发出了一套AI程序，就像我们大脑中的神经GPS系统。虽然现在它们的算法只能在迷宫中派上用场，但Deepmind已经准备让它进入更具挑战性的新环境了。

拯救晕车患者

一般来说，当司机的人都不会晕车，因为驾驶已经通过动态的体验缓和了你的晕动症。不过换到自动驾驶汽车上，乘客恐怕就难以预测到车辆的每一步动作了，因此呕吐袋成了必备产品。好在已经有公司着手解决这一问题了。波士顿新创公司ClearMotion就在研发新型减震器，用来抵消车辆的动态，它们也希望这项技术能彻底淘汰车上的呕吐袋。

自动驾驶出租车

除了Waymo、通用和Uber，多家公司都打上了自动驾驶出租车的主意。本月月初，宝马就加入了它们的行列。为了让行车更为安全，宝马还准备了模拟互动的设计，乘客能在车上鸣笛警告行人和流浪狗们自动驾驶汽车就要来了。如果技术发展顺利，未来配上自动驾驶功能的出租车很有可能成为压垮私人拥车制的最后一根稻草。

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