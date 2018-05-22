猎豹移动Q1营业利润同比增长418%至1.36亿元

科技传媒网讯 网易科技新闻5月21日消息，猎豹移动（NYSE: CMCM）发布了截至2018年3月31日的第一季度财报。财报显示，猎豹移动第一季度总收入11.45亿元，超过公司业绩指引上线，其中移动业务收入占总收入的88.9%，高于去年同期85.3%。猎豹移动第一季度毛利润同比增长至7.54亿元，营业利润同比增长418%至1.36亿元，营业利润率由去年同期的2.2%增长至11.9%。一季度猎豹移动实现了利润和利润率的持续增长，尤其是工具产品及相关服务的营业利润，同比增长47.8%至2.65亿元，营业利润率增长至35.5%。

本季度，猎豹移动持续提高核心业务的运营效率，正在通过对基于人工智能业务的投入为公司的长期增长打下基础。截至2018年3月31日，公司合计持有现金及现金等价物，受限资金及短期投资为33.56亿元。这有力支撑起猎豹移动在人工智能和机器人领域的积极实践和探索，为公司带来更多发展机会，搭建起长期增长的引擎。

2018年第一季度，猎豹移动全球移动月度活跃用户规模为5.74亿。其中，75.4 %来自以欧美为主的海外市场。

猎豹移动董事长兼首席执行官傅盛表示：“2018年一季度，猎豹实现了良好的开局。营业收入超过指引上线。工具业务在本季度持续产生强劲利润和现金流。游戏业务收入和利润持续增长。猎豹的人工智能业务也取得了很大的进步。3月，猎豹移动联合旗下人工智能公司猎户星空推出了五款实用和易用型机器人产品。这些机器人产品全部搭载了猎户星空自主开发的Orion OS机器人开放平台技术。我们的核心业务在2018年二季度及未来将持续为公司带来利润，输送现金流，以支撑AI驱动的软硬一体业务。为此，我们将搭载猎户星空的AI技术，利用我们的产品经验，开发更多实用和易用型AI硬件和机器人产品，打造极致用户体验。”

作为猎豹移动的核心业务，工具业务收入为7.45亿元，Non-GAAP经营利润同比增长49%达到2.7亿人民币，Non-GAAP经营利润率从去年同期21%增长至36%，主要得益于公司对成本及费用结构的优化。在过去的一年中，猎豹输入法（Cheetah Keyboard）成绩突出，用户规模和用户活跃度保持强劲增长，并将开启商业化。傅盛表示，未来，工具业务也将持续产生稳定利润。

在移动娱乐业务方面，本季度收入同比增长8.0％至3.93亿元，主要得益于手游业务的快速增长。

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