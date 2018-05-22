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光热行业的“大开发”必将加速上演

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-22 04:39

作为一种稳定、绿色的新能源电力产业，太阳能光热发电成为目前国家重点支持和发展的战略性新兴产业。按照相关规划，到2020年底，国内要实现光热发电总装机容量达

作为一种稳定、绿色的新能源电力产业，太阳能光热发电成为目前国家重点支持和发展的战略性新兴产业。按照相关规划，到2020年底，国内要实现光热发电总装机容量达到10GW，而这一容量对应的是近3000亿元投资。

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被视作发电周期内碳排放量最低的清洁能源，光热发电已成为节能减排目标体系中重要一环，成为我国新能源发展的“重头戏”。

在众多清洁能源品种中，太阳能光热发电有条件逐步担当基础电力负荷的新能源。作为目前唯一有望替代火电作为基础电力的长效清洁能源形式，是将太阳能转化为热能，利用热能产生过热蒸汽推动机组发电。太阳能光热易于和储热系统结合在一起，通过储热系统，电站发电可以摆脱太阳光不稳定带来的影响，使电站所发的电更加满足电网需求。不仅可做基础电力，同时具有良好的调峰性能，可作为调峰电源促进太阳能、风能与电网系统良好兼容，协同发展。

一直以来，中国太阳能光热发电的前景一直被新能源发电的光环遮盖。但与风电、光伏等清洁能源相较，能量储存――利用熔盐等储热介质，光热发电可24小时进行能量转换，从而实现电力输出“连续、稳定、可控”，而且可将电力直接并入电网。由于光热发电机发电利用小时数可以达到光伏发电的3倍多，届时光热发电量的占比很可能会超过光伏发电。同时，我国发展光热发电的潜力也十分巨大。

早在2016年国家能源局发布的《国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知》提出，共有20个项目入选我国首批光热发电示范项目名单，总计装机容量达1．35GW。示范电价和项目的确定，意味着光热发电在我国正式大规模启动，产业界随之掀起了一股投资发展光热发电的热情。国家发改委、能源局在2016年启动第一批示范项目建设，第一批光热发电项目建设规模为1．35GW，预计投资在300多亿。

随即《太阳能发展“十三五”规划》中亦明确了太阳能光热的战略定位：发挥太阳能热发电调峰作用，要逐步推进太阳能热发电产业化商业化进程。同时鼓励地方政府对太阳能热发电企业采取税费减免、财政补贴、绿色信贷、土地优惠等措施。伴随“十三五”规划的出台及相关装机目标的确定，光热行业的“大开发”必将加速上演

考虑到后续推出新示范项目的可能性较高，以及在2018年之后的两年内完成“十三五”光热装机目标的紧迫性，机构预计，按照风电和光伏行业发展的规律，上网电价确定之后行业将出现爆发式增长。到2020年光热发电总装机规模需达到500万千瓦，按此估算，光热发电市场规模至少将突破1500亿元。

上述项目顺利推进，将进一步强化中国光热发电制造能力和完善光热发电产业链，将进一步带来光热发电项目度电成本的下降。对于处在发展初级阶段的光热发电行业来说，技术创新是推动其发展的重要途径，也是降成本的重要举措。诚如如何将光热采集和机组发电有效衔接，如何实现镜面精确“追日”以及储热罐大规模存储熔盐，仍需要通过商业电站的运营去验证、调试。

有专家表示，2020年至2030年将是光热发电大发展时期。粗略估计2030年太阳能发电装机容量有可能达到5亿千瓦，其中光热发电装机容量会占相当大的比重。同时“十三五”是光热发展的关键时期，基本任务是产业升级、降本增效，实现不依赖于国家补贴的市场化自我持续发展之路。随着光热发电成本不断下降，光热发电未来将在整个电力系统中占据重要位置。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215018-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:上演行业加速光热大开发

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