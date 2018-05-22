百度拆分国际业务 将深化海外布局

5月21日百度宣布，分拆旗下国际业务中的全球移动应用及DAP广告平台业务，融资成立新公司小熊博望并独立运营，利用资本协同，强化移动生态。原百度国际事业部总经理胡勇担任CEO。

小熊博望本轮融资由深圳市创新投资集团有限公司（简称“深创投”）领投，深创投及其关联基金与机构合计持股53%。百度作为小熊博望的重要股东，仍保留较大比例股权。华兴资本担任百度本次分拆业务的独家财务顾问。

原百度国际作为全球移动应用的顶级开发者，旗下多款产品全球下载总量在同类排名第一；同时，作为中国开发者出海的桥梁，基于先进机器学习算法的DAP移动广告平台是中国本土最大的移动出海原生广告平台。而深创投在投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内PE/VC行业第一位，在自主创新高新技术企业等领域有丰富的投资和管理经验，也是国内唯一一家控股企业实现中小板IPO的创投企业，引入深创投，可提升小熊博望的资源整合与资本运作能力。

胡勇及其团队长期专注于海外移动应用的开发与移动出海广告平台运营，在国际化领域积累了丰富的经验。百度希望通过独立运营的方式，引入外部资金和资源的支持，进一步释放优质业务的潜力，并加速百度开放生态的构建。分拆后的小熊博望，将继续深耕全球移动应用的开发与移动出海广告平台DAP的运营，为中国移动应用开发者提供出海平台。

百度将成立聚焦AI业务的新国际事业部，扩大AI产品全球布局，包括百度海外版AI输入法Facemoji、Simeji和AI推荐引擎工具等产品，重点打造AI技术产品的本地化落地。并为百度核心业务出海打下基础，包括推动DuerOS与Apollo的全球化布局。新的百度国际事业部由高级总监张成焕担任总经理，继续向百度总裁张亚勤汇报。

同时，百度也非常重视海外技术研发布局及人才吸引。目前百度在硅谷已经拥有两个研发中心，超过200名研发人员，致力于互联网安全及自动驾驶等领域的研发。百度还在2017年10月在西雅图设立新的研发中心，主攻AI与云技术的研发。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215019-1.html

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