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谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-22 10:02

汽车的保险丝盒子上装配有很多保险丝/继电器，在线束加工作业过程中，这都是需要员工手动插入的，如何保证不漏装/不错装以及装配到位？这就需要用到机器来检测，

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

汽车的保险丝盒子上装配有很多保险丝/继电器，在线束加工作业过程中，这都是需要员工手动插入的，如何保证不漏装/不错装以及装配到位？这就需要用到机器来检测，这也是一种防呆Poka Yoke。

我们先来了解下保险盒的背景：保险丝只是通常的称呼，它的正式名称是“熔断器”，其主要作用是当电流异常或电流超过额定的两倍的时候自动熔断，起到保护电路的作用。 保险丝根据承受电流大小分为高电流保险丝和中低电流保险丝，一般在线束中常见多是中低电流保险丝， 其又分为插片式/旋紧式/管式和插栓式，线束中常见的是插片式小型快速熔断保险丝。

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

保险丝分为很多种颜色和安培，其阻值一般体现在它的顶部，根据配置不同来选择。

下图就是一个25A的保险丝，其阻值在顶部清晰可见。

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

一般来说，一辆车会有两个保险丝盒子，一个在发动机舱，负责车辆外部电器的工作比如车灯/喇叭/车载电脑ECU/ABS/空调压缩机等电路的安全保护。

这个部位返工相对容易，带上不同型号的更换即可。

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

另外一个在方向盘左下方或手套箱内，负责车内部电器的工作，比如点烟器/电动座椅/车窗升降和安全气囊等，一旦装车后出现问题需要返工，相对来说比较难，

拆开的部位比较多，更换操作也有难度。

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

图像检测工作流程通常分为两步，第一步是检测保险丝/继电器是否漏装及是否安装正确；第二步是检查所有插入的元件是否装配到位；

首先把盒子放入机器固定槽位中，然后扫描线束的条形码（线束身份证）；

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

屏幕上会出现对应保险丝的位置和阻值颜色等信息，员工按照屏幕信息开始作业插入保险丝和继电器；

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

如果检测合格，屏幕上会出现绿色合格的提示；如果不合格，屏幕上会出现某一个错误信息，员工能很容易根据屏幕提示找到对应位置进行处理；比如，位置A应该插入10A红色保险丝，员工误操作插入了一个15A蓝色保险丝，系统能检测出来，员工也能很快改正；

然后第二步是检查元件高度是否合规，机器内部有气缸+活塞+传感器构成了一套检测系统，原理是机器内部程序给每一个元件设定了高度，比如A保险丝 15A蓝色，整体高度是35mm，它插入后高度最多只能保留25mm，以保证它能被完全插到位，不容易脱落，靠气缸驱动活塞运动，活塞底部有印章型的金属板，是靠这个东西去下压并检测元件高度的； 下压后，传感器把实际高度传回机器标准数据库比对，如果在范围内则合格，不在范围内的话，屏幕提示错误信号员工根据信息去调整，当然，如果比较深一点的问题需要IE部门的支援解决。

谈谈线束加工中保险丝盒相关作业信息

随着汽车个性化订单的增多，保险丝的选择也越来越多样化，这一部分关系到行车安全，需要我们更加的去关注和研究！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215021-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:保险丝盒作业信息

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