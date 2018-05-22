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中经社：中国名列智能制造发展“先进型”国家行列

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科技传媒网 e-works数字化企业网 2018-05-22 10:07

5月19日，中国经济信息社在常州发布《全球智能制造发展指数报告（2017）》，结果显示中国名列智能制造发展“先进型”国家行列，综合排名全球第6位。

5月19日，中国经济信息社在常州发布《全球智能制造发展指数报告（2017）》，结果显示中国名列智能制造发展“先进型”国家行列，综合排名全球第6位。

该报告筛选出22个样本国家，评价结果显示，美国、日本和德国名列第一梯队，是智能制造发展的“引领型”国家；英国、韩国、中国、瑞士、瑞典、法国、芬兰、加拿大和以色列名列第二梯队，是智能制造发展的“先进型”国家。

根据报告，全球排名前十国家中，欧美占据7个席位，亚洲占据3个席位。从发展格局来看，欧美传统制造业强国拥有较多技术与经验积累，转型升级难度较小，具备较强竞争实力；基于世界工厂时代的积累，亚洲等新兴经济体在智能制造方面也呈现出较大竞争优势。当前，中国等发展中国家制造业转型升级与发达国家的“重振制造业”政策形成共振，使得全球智能制造格局处于快速发展的动态平衡中。同时，“大物移云”等新一代信息技术为智能制造快速发展与突破提供了必要条件。

中国经济信息社指数中心相关负责人在发布会上说，2017年指数评价结果与2016年相比变化程度较小，表明全球智能制造发展梯队相对固定，形成了智能制造“引领型”与“先进型”国家稳定发展，“潜力型”与“基础型”国家努力追赶的局面。

根据报告，中国在全球智能制造发展指数中综合排名第6位，与2016年相同，但各分项指标排名均有提升。其中，发展环境由2016年的第3位上升至第2位；要素支撑由第13位上升至第11位；发展基础由第4位上升至第2位；制造业智能化水平由第10位上升至第9位。从分项指标的基本数据看，中国智能制造仍存在一定“非均衡”特征，即政、产、学、用、资五方面中，政策与学术发展势头迅猛，产业、应用与资金的发展有待进一步提升。

全球智能制造发展指数由中国经济信息社指数中心联合中国（常州）智能制造创新研究院共同研发，所有指标均来自于权威机构发布且可以由公开渠道获取的原始数据，或通过系统且科学的方法合成计算，并有专业组织维护并定期更新数据源。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215022-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造制造业

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