加盟机制弊端尽显，韵达生态物流恐难划上句号？

近日，国家邮政局发布了2018年第一季度快递领域市场数据，数据显示，一季度国内快递行业累计业务量达到99.2亿件，同比增长了30.6%，业务收入达到了1271.3亿元，同比增长29.1%。 从数据上看，国内快递行业在一季度呈快速增长的趋势，但快递领域的业务量在2019

近日，国家邮政局发布了2018年第一季度快递领域市场数据，数据显示，一季度国内快递行业累计业务量达到99.2亿件，同比增长了30.6%，业务收入达到了1271.3亿元，同比增长29.1%。

从数据上看，国内快递行业在一季度呈快速增长的趋势，但快递领域的业务量在2019年达到600亿件之后将会进入平稳增长阶段。快递市场天花板不断临近，快递企业寻求全新的发展方向迫在眉睫。而在新零售时代中，高度依赖电商平台生存的快递企业则面临巨大的市场危机。

一来，电商巨头们在商品配送上开始建立自己的物流网络，并通过新零售布局来加强其生态的稳定性。在国内电商领域中，阿里和京东在新零售赛道上的竞争不断趋于白热化，而在物流网络的建设上，二者均拥有自建的物流团队，这在很大程度上瓜分了快递企业的网购物流流量。近期国外电商巨头亚马逊宣布自建物流团队的消息，则又加重了国内快递市场的竞争压力。

二来，快节奏的消费生活让以人力配送为主的快递企业应接不暇。市场数据显示，早在2017年，国内的网购用户就达到了5.16亿人次，网络零售规模为71751亿元，网购成为新的万亿市场，而快递从业者的数量仅有203.3万人。网购市场会随着消费水平的提高而增大，但随之而来的是快递企业人力配送与庞大的业务量之间的矛盾，在电商网购节和传统节假日时，快递员配送不及时的情况尤为明显。

在这样的市场危机中，不少快递企业也开始从价格战、网点覆盖率的战场，转战到科技赋能运营的变革战场，进而打造“轻电商化”的生态物流产业链。

韵达作为国内创立时间较早的物流企业，在新零售时代中也在不断利用科技赋能进行布局改造。韵达通过整合其早期积累的市场资源和多年的物流经验，开始布局打造全新的“轻电商化”生态物流。

一方面，携手小铺来了，打造智能生态物流。近期，韵达与小铺来了达成战略合作，通过小铺来了的市场布局来弥补自身在线下零售店业务的空缺，并利用AI等先进的技术手段，对其商品生产、销售、流通等业务进行升级改造，打造线上线下业务融为一体的物流生态产业链。

另一方面，韵达打造云递配平台，通过“直营+加盟”模式迅速入场同城速配市场。在新零售时代中，线上和线下业务的紧密结合变得尤为重要，同城配送成为了快递企业能继续发挥其配送优势的首选领域。在云递配平台上，韵达快递员在负责同城快递包裹收发任务的同时，可以根据自身可调配时间在云递配平台上选择小食品、生鲜等订单进行配送，获取相应的额外收入。

韵达以合作的方式迅速切入线下市场，并通过云递配平台分派流量和商品，能在一定程度上降低其快递业务对互联网电商的依赖性，同时改善在同城配送市场中配送的时效性，减少快递从业者与消费者之间的纠纷。

韵达生态物流的轻电商化并不好走

但从市场风险上看，韵达快递若无法直接参与小铺来了的品控管理，也就意味着其将要承受小铺来了的商品质量、市场份额等线下布局带来的市场风险。

而从市场竞争格局上看，韵达云递配平台在同城配送市场上既要面临圆通、顺丰、京东等比韵达布局速度更早的快递企业的竞争，还要面临生鲜等诸多垂直平台的竞争，韵达在同城速配市场上道阻且长。

一来，顺丰和京东在物流体系上直营、自建生态物流产业链的布局，更能保障对商品质量的监管。顺丰凭借直营模式在竞争日益激烈的快递市场中杀出一条血路，经过市场的考验之后，直营模式的从业者管理更具优势，进而保障顺丰在同城配送市场的服务质量。

而京东也在利用自建快递团队的方式保障对商品和快递员的监管，一方面，通过收购1号店来完善同城速递市场布局，另一方面则将京东商城等电商平台上的流量引流到同城配送业务。双重保障下，京东在同城配送市场上的份额也在与日倍增。

二来，与韵达同为“桐庐帮”的圆通，在比“云递配”更早的时期建立了同城速配B网，圆通成为桐庐帮在同城配送市场上“第一个吃螃蟹的”。圆通先入局的优势是其市场份额和业务量都已经覆盖了全国多个城市，地级市覆盖率高达70%。

此外，在市场垂直产品品类服务上，阿里的盒马生鲜、腾讯入资的永辉、京东的7 FRESH以及美团的掌鱼生鲜等依傍巨头的生鲜配送平台，多方自带庞大市场流量的入局者让同城生鲜配送市场的竞争变得尤为激烈，对于韵达这个后入局者，需要更多的创新才能在市场上占得一席之地。

新零售治标不治本，加盟机制让韵达如鲠在喉

韵达经过线下零售和同城配送市场的布局之后，产业链得以完善，离生态物流的愿景也更进一步。但从市场口碑上看，新零售并没有为韵达带来实际性改观。

在选择快递公司的意向上，消费者会对快递公司的服务态度、市场口碑和配送效率等方面进行衡量之后再做选择，而用户满意度则是企业在市场投放人力物力之后的重要回馈数据。在国家邮政局发布的第一季度快递服务满意度企业排行榜中，韵达仅处于得分在 76-80 分的第二梯队中下游位置。

韵达将多年积累的市场资源经过新零售打法布局生态物流之后，应该能拥有更多的发展机会，但一季度物流企业满意度排名显然并不是其所想要的最终结果。纵观韵达多年的发展历史，加盟机制贯穿了其整个物流生态，并在物流市场快速发展的前期为韵达积累了不少的用户数据和市场流量，使韵达能迅速扩张市场。但随着物流市场逐渐趋于饱和，加盟机制对员工和加盟店面管理上存在的问题逐渐凸显。

一方面，加盟机制的员工管理存在问题。一来，加盟机制无法实现对员工的直接监管，导致韵达在物流市场上出现擅自签收、配送效率低等现象，导致用户体验变差。对于消费者而言，快递员在送货时没有提前告知消费者就私自决定不送货上门，将快件交给传达室或者丰巢快递箱等第三方，不仅违反了《快递暂行条例》的行业规范法规，还会造成消费者取件不及时乃至商品丢失，导致用户口碑下降。

二来，加盟机制不能保障配送员的利益问题，导致大量优质配送员流失。对于企业员工而言，福利少、刺激小的奖励机制会导致员工的工作激情降低。加盟商家宁愿对送货电动车投保，却不愿给快递员投保，快递从业者圈内更是出现了“宁可摔人、不可摔车”的自嘲。而快递员有时候还会承受不属于自己工作失误的惩罚结果，辛辛苦苦了一个月，不仅没有工资，月底还亏钱承担公司上万元罚款。

京东总裁刘强东曾公开表示，90%的快递从业人员没有或少有五险一金，快递行业所谓的表面“繁荣”，不过是建立在克扣基层从业人员福利的“沙丘”之上。加盟商在加盟机制下没有明确的损坏条例来保障从业者根本利益，对从业者罚多于奖的举措更是加剧了优质快递员流失，服务质量也出现恶行循环。

另一方面，加盟机制下的加盟网点乱象问题。加盟机制无法保障加盟店面的信誉问题，由店面管理其旗下快递员的服务质量，容易出现区域化用户口碑差的现象，给竞争对手在该区域内一步步蚕食市场创造机会。在物流市场初创时期，加盟机制能帮助韵达迅速布局市场，扩张业务版图，但随着加盟点不断增加，加盟商的信誉和服务质量问题日益凸显。同一加盟点常常出现加盟商倒卖快件、私下转让加盟店、拆信毁书、保价成噱头、维权难、配送效率低和擅自签收等事件，消费者避而不及只能选择其他物流企业。

此外，在快递市场上，桐庐帮的快递公司大多都是运用加盟机制的方式扩张市场，由此造成同质化问题，快递公司为了获得更高的市场份额，需要进行低价竞争的推广方式，而由此让直营的顺丰和自建的京东有了坐收渔翁之利的机遇。

韵达在生态物流商的布局上，虽然缓解了业务过于依赖电商平台、解决同城配送速度的市场问题，但对于消费者而言，物流体验成为了他们在选择快递公司的关键因素，而快递公司的口碑取决于快递员的服务质量和态度问题。因此，在加盟机制下的韵达快递，要想在未来的市场中走的更远，需要针对从业者与消费者之间的信任关系进行改革。

总结：区块链或是韵达改善加盟机制的良药？

韵达此前采用新零售和AI技术是对其传统业态进行变革，而如何建立消费者与物流从业者之间的信任网络，从目前的科技领域上看，区块链技术或能帮助韵达乃至整个快递行业解决对从业者的管理问题。

利用区块链信息不可篡改性来记录快递从业者和加盟商存在的违规行为，并通过黑名单共享来帮助消费者避免利益受损，加密算法还能保障物流商品流通过程中安全监管，同时帮助快递企业、商家与消费者建立信任网络。

一招鲜吃遍天，加盟机制这招在物流市场草创时期为韵达等诸多快递物流企业带来了可观的市场流量，但随着物流市场的不断饱和，以及用户对高品质服务需求量不断增大，加盟机制带来的问题亟待解决。而无论是用新零售、AI赋能，还是用区块链技术赋能，物流企业要想长久发展，除了要保障企业旗下从业者的安全和利益，还要规范行业管理模式，为消费者提供更优质的物流服务体验。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215023-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm