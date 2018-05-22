到2022年美国公用事业规模太阳能成本年降7%

2012年至2017年，美国公用事业规模的太阳能成本每年平均下降12％。去年，每瓦直流电的成本为1．01美元，低于2012年的1．93美元／ Wdc。根据市场研究公司的预测，

2017年至2022年，预计美国公用事业规模太阳能项目的每瓦直流电（Wdc）安装成本每年平均下降7％。

根据GTM research的太阳能价格趋势概述，2012年至2017年，美国公用事业规模的太阳能成本每年平均下降12％。去年，每瓦直流电的成本为1．01美元，低于2012年的1．93美元／Wdc。根据市场研究公司的预测，到2022年成本将进一步降至0．7美元／Wdc。



中国一级晶体硅光伏模块的平均销售价格已经滑落多年，从2013年第二季度的0．66美元／峰瓦下降至2017年同期的0．37美元／峰瓦。由于中国需求强劲以及关税不确定性，2017年虽然略有上涨，但预计到2023年平均销售价格将持续，根据GTM的基准情景跌至0．23美元／峰瓦。

GTM Research在近期举办的太阳能峰会上介绍了光伏系统价格的前景。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215025-1.html

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