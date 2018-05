白宫经济顾问:中兴可恢复业务 但不能躲过处罚

(原标题:White House's Larry Kudlow: ZTE 'not going to get off scot-free')

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息,据CNBC报道,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)可能正在考虑在更广泛的贸易谈判中放松对中国手机制造商中兴通讯(ZTE)的处罚,但白宫经济顾问拉里·库德洛(Larry Kudlow)坚称,该公司不能“避过惩罚”。

库德洛日前接受CNBC采访时表示:“他们(中兴)在受到警告后,好几次违反了法律。”他还称,中兴的“补救措施”可能包括“巨额罚款、非常严格的合规措施、新的董事会以及新的管理团队”。库德洛说:“相信我,中兴不能避过惩罚,他们不会逍遥法外的。”

美国商务部4月份发布禁令,禁止美国公司在7年内向中兴销售产品,原因是中兴违反了美国的制裁措施。但5月13日,特朗普却宣布,这一决定在中国造成了“太多的失业”,他承诺要让这家公司重返商界。

美国财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)表示,特朗普总统已经要求他和商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)介入此事,但没有提出任何要求。姆努钦补充说,禁令的实施并不是要让中兴破产,任何正在考虑的改变都旨在加强美国的国家安全。

姆努钦在接受CNBC采访时表示:“中国政府要求特朗普总统重新审视中兴禁令,这并不令人意外。”与顾问们不同的是,特朗普承认中兴通讯争端和贸易谈判之间存在联系。据报道,除非华盛顿同意放松对中兴的制裁,否则中国不会继续与美国进行贸易谈判。

库德洛等白宫高级官员继续坚称,中兴通讯是个不相关的问题。姆努钦周一表示:“包括罗斯部长、我本人以及其他人都认为,这主要是一个执法问题。”中兴没有立即回应CNBC的置评请求。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215026-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm