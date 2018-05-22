陆奇离职后百度两日下挫14%，市值蒸发137亿美元,陆奇 百度 李彦宏 离职
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息，由于陆奇辞去集团总裁和COO，上周五百度大跌9.54%，而周一百度继续下挫，再跌4.94%，报收于240.51美元。两日累计下跌14%，市值蒸发约137亿美元。
周五傍晚，百度宣布集团总裁兼首席运营官陆奇由于个人和家庭原因，无法继续全职在北京工作，将从7月起不再担任集团总裁兼首席运营官，但仍将继续担任集团公司副董事长。同时，副总裁王海峰晋升为高级副总裁并担任AIG （AI技术平台体系）总负责人。
陆奇不再负责百度日常运营管理工作后，主要业务部门负责人张亚勤、向海龙、王海峰、朱光等人将直接向百度董事长兼CEO李彦宏汇报。
昨日，陆奇与百度员工进行了沟通。会上，陆奇用“四个非常”，由衷感谢了百度董事长兼CEO（Robin）李彦宏对自己的信任和支持，“Robin作为创始人、CEO,把整个公司所有业务交给我一个人管，这真是非常不容易、非常难得的。我真的非常非常珍惜。”他同时也表示，在人工智能这个大时代大舞台，百度完全有机会有能力成长为一个伟大的公司。
陆奇在会上坦言，自己是因为个人和家庭的原因，无法继续全职在北京工作。与百度其他高管没有任何关系，“他们每个人都非常的优秀，在我工作的整个过程中，他们给了我很多的帮助，我们的合作非常好。”
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