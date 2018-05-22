　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

新F3318 ASTM国际标准支持增材制造中的铝合金

点评

科技传媒网 3D打印在线 2018-05-22 10:55

新的ASTM国际标准将支持通过增材制造生产铝合金部件。新标准涵盖了使用激光粉末床熔合(L-PBF)工艺生产的某些类型的加成制造零件(AlSi10Mg)。

梅赛德斯-奔驰卡车采用全新的3D打印工艺，生产出高质量的复杂金属备件和特殊零件。照片展示了激光打印机的工作仓，其中心首次使用选择性激光熔化(SLM)制造了金属恒温器盖。当工作平台抬起时，粉末状铝/硅材料移动到侧面，组件的轮廓变得可见。

新F3318 ASTM国际标准支持增材制造中的铝合金

新的ASTM国际标准将支持通过增材制造生产铝合金部件。新标准涵盖了使用激光粉末床熔合(L-PBF)工艺生产的某些类型的加成制造零件(AlSi10Mg)。该标准将有助于定义一系列一致的要求，用户和生产商都同意支持增材制造零件采购活动。

“这个新标准支持新兴增材制造行业实践和商业发展的标准化，”ASTM国际组织成员Hector Sandoval说，“他是洛克希德马丁公司导弹和火控部的材料和工艺工程师。根据客户的要求，零件可用于各种应用，从原型到结构。”

新标准(即将发布为F3318)由增材制造技术委员会F42发布。ASTM国际新增的增材制造卓越中心正在推动支持3D打印的新标准化工作，同时该中心本周新增了新合作伙伴：英国制造技术中心。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215028-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:铝合金增材制造

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

英利被判向债权人华泰证券支付逾6000万本息及违约金

近期，英利的下游电站开发公司光伏电力投资集团有限公司已大幅减资，注册资本从5．1亿元降至2．78亿元。此外英利旗下的海外业务发展公司深圳合利科技能源有限公

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS