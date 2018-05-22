新F3318 ASTM国际标准支持增材制造中的铝合金

新的ASTM国际标准将支持通过增材制造生产铝合金部件。新标准涵盖了使用激光粉末床熔合(L-PBF)工艺生产的某些类型的加成制造零件(AlSi10Mg)。
梅赛德斯-奔驰卡车采用全新的3D打印工艺，生产出高质量的复杂金属备件和特殊零件。照片展示了激光打印机的工作仓，其中心首次使用选择性激光熔化(SLM)制造了金属恒温器盖。当工作平台抬起时，粉末状铝/硅材料移动到侧面，组件的轮廓变得可见。
新的ASTM国际标准将支持通过增材制造生产铝合金部件。新标准涵盖了使用激光粉末床熔合(L-PBF)工艺生产的某些类型的加成制造零件(AlSi10Mg)。该标准将有助于定义一系列一致的要求，用户和生产商都同意支持增材制造零件采购活动。
“这个新标准支持新兴增材制造行业实践和商业发展的标准化，”ASTM国际组织成员Hector Sandoval说，“他是洛克希德马丁公司导弹和火控部的材料和工艺工程师。根据客户的要求，零件可用于各种应用，从原型到结构。”
新标准(即将发布为F3318)由增材制造技术委员会F42发布。ASTM国际新增的增材制造卓越中心正在推动支持3D打印的新标准化工作，同时该中心本周新增了新合作伙伴：英国制造技术中心。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215028-1.html
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