生活垃圾分类，到底卡在哪？

垃圾分类强调了多年，但成效并不明显。在不少城市街头，虽然随处可见标有垃圾分类的垃圾桶，但很多时候形同虚设。有人不会用，有人不想用，不少属于可回收物的垃

没有产业链，分类难落实

垃圾分类强调了多年，但成效并不明显。在不少城市街头，虽然随处可见标有垃圾分类的垃圾桶，但很多时候形同虚设。有人不会用，有人不想用，不少属于可回收物的垃圾混在不可回收物的垃圾堆里。

一件变废为宝的好事，缘何叫好不叫座？一方面，与广大市民没有形成垃圾分类意识或有垃圾分类意识但无垃圾分类常识等因素有关；另一方面，与垃圾分类的“出口”不畅有关。

首先，垃圾分类回收设施在大中城市已成标配，但在不少小城市或集镇乡村，设施滞后，大多数垃圾只能归到一处填埋。其次，不少地方没有垃圾分类的具体要求，或者街道有垃圾分类桶，但楼道里依然一桶装。有的地方小区分类了，但运输时又混在一起。第三，垃圾分类、垃圾利用管理体制不够顺畅，资源综合利用由发改部门主管、生活垃圾分类由住建部门主管、生活垃圾处理设施的污染排放则由环保部门监管，“九龙治水”的管理格局，导致垃圾分类回收利用难以形成完整链条。

目前垃圾处理是政府主导，但废品回收是市场主导，各地尚未形成垃圾回收、利用的产业链，资源回收处于散、小、乱、污的状况，制约了垃圾产业化、市场化进程。

笔者认为，垃圾处理，前提是分类，核心在处理。垃圾处理“出口”不畅，垃圾分类得不到落实。因此，改善公共服务，完善基础设施，稳步推进垃圾精细化分类，抓好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各个环节的配套衔接很有必要。按照产业化、市场化要求，完善资金、税收、市场和技术服务等政策，构建由政府主导、企业参与的垃圾分类收集处理产业链，使垃圾分类、回收、综合利用形成良性循环的新型产业。

当垃圾分类不再是赔本买卖，垃圾分类收集处理就会步入良性发展轨道。

湖北宜城市 胡元军

生活垃圾多，回收成本高

“对生活垃圾进行分类，大家都知道这是好事，关键是谁来为分类买单。”对生活垃圾分类的难点，笔者的一个环卫朋友这样解释。

据这位朋友介绍，像建筑垃圾、电子垃圾等具有回收价值的垃圾，推行分类回收不难。生活垃圾由于源头多、分布面广，呈小而散的局面，往往回收成本大于回收价值，从市场投资角度看“无利可图”，很少有企业愿意从事生活垃圾分类回收业务。另外，环卫工收入低，工作辛苦。在工作中，环卫工满足于完成责任区内的垃圾回收任务，而对生活垃圾分类回收的责任意识不强。

生活垃圾分类不是做不了，而是谁都不愿意做。居民为了图省事，不管是不是可回收利用，均用一个垃圾袋打包，一扔了事。环卫工，回收垃圾时怎么方便怎么回收，往往把垃圾统统扔进垃圾车厢里拉走了事。环卫部门作为生活垃圾处置的责任主体，一方面苦于垃圾分类回收利用场所、设备不足；另一方面受制于人力、经费等因素，宣传普及、硬件保障力度不够。

生活垃圾分类涉及多个责任主体，需要动员全社会力量共同解决。首先，确立责任主体意识，不能认为垃圾分类是小事，就不当一回事。其次，分段明责，环卫部门要加大对垃圾分类的投入和管理，既要加大垃圾分类处理能力建设，从技术角度提供解决方案，也要做好分类前期工作，增加分类垃圾桶投放，增加一线环卫力量等。第三，营造社会氛围，居民把好垃圾分类的第一道关口，按照分类要求规范包装、丢弃垃圾。另外，政府职能部门、环保企业、社会公益组织等要将垃圾分类作为重要环保课题进行研究，推动环保理念进入千家万户。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215030-1.html

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