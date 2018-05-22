数百万iPhone用户诉谷歌收集个人数据 索赔274亿

（原标题：Millions of iPhone Users Are Suing Google for Collecting Their Personal Data）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息，据财富杂志报道，谷歌在一份法庭文件中承认，数百万iPhone用户正状告谷歌收集个人数据，并寻求32亿英镑（约合43亿美元/274亿元人民币)的赔偿。

法庭文件显示，代表iPhone用户的组织Google You Owe Us（直译是“谷歌你欠我们的”，现在拥有440万成员）正起诉谷歌。该组织称，谷歌通过绕过苹果的iPhone默认隐私设置，非法收集了人们大量的个人信息。

谷歌在法庭文件中表示，尽管任何潜在的损害仍有待确定，但该组织建议，如果诉讼成功的话，每个人都可以得到750英镑赔偿。谷歌否认了这些指控，并在听证会上辩称，这场诉讼纠纷不应该在伦敦法庭审理。

隐私一直是全球最受欢迎的设备制造商的热门话题，从苹果到三星再到谷歌都是如此。2015年，苹果允许iPhone和iPad用户在自己的设备上安装内容拦截软件（可以在网站上屏蔽广告），以便让人们更能控制收集和使用个人数据的方式。

在消费者权益倡导者理查德・劳埃德(Richard Lloyd)的带领下，Google You Owe Us正寻求获得许可，将此案视为类似于美国集体诉讼的“代表行动”，辩称所有的客户都有相同的利益。

该组织表示，谷歌使用了一种算法，允许开发者追踪用户的浏览历史，并收集个人信息。该算法的作用是绕过苹果Safari浏览器的默认设置，并通过cookie阻止第三方跟踪。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215031-1.html

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