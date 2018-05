数百万iPhone用户诉谷歌收集个人数据 索赔274亿

(原标题:Millions of iPhone Users Are Suing Google for Collecting Their Personal Data)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息,据财富杂志报道,谷歌在一份法庭文件中承认,数百万iPhone用户正状告谷歌收集个人数据,并寻求32亿英镑(约合43亿美元/274亿元人民币)的赔偿。

法庭文件显示,代表iPhone用户的组织Google You Owe Us(直译是“谷歌你欠我们的”,现在拥有440万成员)正起诉谷歌。该组织称,谷歌通过绕过苹果的iPhone默认隐私设置,非法收集了人们大量的个人信息。

谷歌在法庭文件中表示,尽管任何潜在的损害仍有待确定,但该组织建议,如果诉讼成功的话,每个人都可以得到750英镑赔偿。谷歌否认了这些指控,并在听证会上辩称,这场诉讼纠纷不应该在伦敦法庭审理。

隐私一直是全球最受欢迎的设备制造商的热门话题,从苹果到三星再到谷歌都是如此。2015年,苹果允许iPhone和iPad用户在自己的设备上安装内容拦截软件(可以在网站上屏蔽广告),以便让人们更能控制收集和使用个人数据的方式。

在消费者权益倡导者理查德·劳埃德(Richard Lloyd)的带领下,Google You Owe Us正寻求获得许可,将此案视为类似于美国集体诉讼的“代表行动”,辩称所有的客户都有相同的利益。

该组织表示,谷歌使用了一种算法,允许开发者追踪用户的浏览历史,并收集个人信息。该算法的作用是绕过苹果Safari浏览器的默认设置,并通过cookie阻止第三方跟踪。(小小)

