翟欣欣称曾遭苏享茂殴打虐待 后者家属驳斥、否认

科技传媒网讯 网易科技新闻5月22日消息，WePhone创始人苏享茂跳楼身亡后，其家人起诉苏享茂前妻翟欣欣赠与合同纠纷、侵权责任等案件均已在朝阳法院立案。昨日晚间翟欣欣发微博，继续披露了一些与苏享茂交往及婚姻过程中的细节。

翟欣欣在微博中表示，曾经无端遭受到苏享茂的殴打，“没想到他突然一拳挥过来，打在我身上。”她还透露，苏享茂“乙肝比较严重，传染性极强。除此之外，他还服用各种抗抑郁的、镇静类的药。”

对翟欣欣的说法，苏享茂哥哥的苏享龙在微博上进行了驳斥、否认，称“我弟弟不是乙肝，是乙肝病毒携带，这完全是两码事”，“我弟弟从来没有因为这服药”。

苏享龙微博中还公布了苏享茂生前与翟欣欣聊天的微信截图。

以下为翟欣欣5月21日微博原文及苏享茂家属回应原文：

2017年6月7日，是我们领证的日子。

我憧憬着，从此跟他过上安安稳稳的日子。他给我留下的感觉是老实内向，人很靠谱，而我也到了该结婚的年龄了。

领完证后，我回爸妈那儿收拾了一下行李，跟他一起去他家生活了。

但刚一结婚，我感觉他每天无所事事，不出家门，闷闷不乐，好像世界上没有什么事能令他开心起来。大多数时间，他都躺在床上，有时候一整天都不下床，吃很少的饭，也不活动。我喊他一起下楼走走，他总是一副不耐烦的样子，甚至呵斥我。

他的情绪波动很大。有一次，他把洗衣机里甩干的衣服拿出来，丢在沙发上。我顺手拿衣架晾起来，他非要我把衣服放回沙发上自然干。我说：这样沙发也没办法坐了，还是把衣服晾起来吧，他火了，说这是他多年的习惯，如果再多说话就把我从阳台上扔下去（我们住在顶层15楼，阳台是敞开式的，阳台栏杆很低）。

我以为他是开玩笑的，没想到他突然一拳挥过来，打在我身上。我顿时懵了，捂着胳膊离开阳台。那一瞬间我的心凉透了，不禁哭了起来。我看着他，他面目狰狞，就像魔鬼，我怕极了。我不明白，我只是晾一下衣服，他为什么要打我？

我哭着回卧室收拾行李，他走过来拉着我不让我走，求我说：“欣欣，我错了，我不是故意的，我以后绝对不会了。”我见他哀求的样子心软了，最后还是原谅了他。

但我错了，这只是开始。他只要遇到不顺心的事，就会骂人摔东西。有一次他回家，进门就骂邻居傻逼什么的，很难听的话。我听不惯，就说：“别总是骂别人傻逼。”没想到，他一把抓住我的头发就开始打，我根本没有反应的时间。拳头就像雨点般砸在我身上，从客厅打到卧室，我躲不掉，他力气太大。我只能求他别打了，他似乎听不见，依旧打我。

我趁他不备，拿着车钥匙逃跑回了我妈那儿。我的胳膊很久都用不上力，胳膊上的淤青清晰可见。那是夏天，为了不让我妈发现，我在胳膊上涂了厚厚的粉底液。他打我的事，我没有跟家人说。我觉得丢人，也怕家人担心。

他事后跟我发了很多微信，说他自己状态不好，恳求我的原谅。后来我回去了，他还在不停地说好话，不断恳求我的原谅，并说要补偿给我2000万，我不敢要2000万，便答应他给我写了承诺书，写完后他很得意地说，如果有一天他提出离婚，他会用一年的收入来摆脱我，这对他来说依旧是小成本。我手里拿着这份承诺书，心里说不出的滋味儿。过了几天，我感觉他的状态更严重了。他说的话我只能附和，不能有一点不同意见，否则就是拳打脚踢。在夫妻生活上，他也有很多折磨我的手段，我羞于启齿告诉别人，只能默默承受。

有一次他提出：你必须生儿子，这是他老家的传统，如果生的不是儿子，就要不停地生，一直到生出儿子为止，就像他几个哥哥那样。我很委屈地说道：生儿生女这件事，不是我能决定的，而且依据你们家的基因，显然是生出女儿的概率会比较大。因为这一句话，他火冒三丈，边打边说要与我同归于尽。家里的空气充满了恐怖，我大气都不敢喘，不敢看他。

每次发泄完怒火之后，他都会向我赔礼道歉，用各种方式哀求我，要我原谅他。他说，他的工作压力特别大，很多人想害他。他不敢对那些人有意见，只能在我面前发泄下情绪，他公司有些app是违法的，但是为了赚钱，曾被警察逮捕过，每天担惊受怕。他经常失眠，焦虑不安。他按时服用治疗乙肝的药物，都是些阻止病毒复制扩散的，我这才了解到他的乙肝比较严重，传染性极强。除此之外，他还服用各种抗抑郁的、镇静类的药。他自己也很痛苦，希望摆脱这种状态，经常上网查找一些治疗躁郁症的方法。我对他又害怕，又同情，这不是我要的婚姻生活。

有一次我无意看到他跟前女友的暧昧聊天，两人微信里聊得火热，他要求对方从海南过来看他，提到了复合等等。我当时心如刀割，感觉两脚踏空、措手不及。

我挨打的事还是被我妈察觉了。她很心痛，很气愤地说要去找苏理论。我告诉妈，苏已经向我提出了离婚，我也同意了。

我在微信中质问他与前女友暧昧聊天的事情，他不承认。就这样过了几天，他突然主动约我去签离婚协议，很急，并强调说“尽快做，这样对你我都好”。于是我们找了一个酒店大堂，签了离婚协议。之后又去民政局按照婚姻登记处工作人员的要求，修改了一部分内容重新签订了正式的离婚协议。至此，我们的婚姻结束了。

但没想到两个月过后，他用极端的方式结束了自己的生命，并一盆脏水泼向我。现在，我的生命受到严重威胁，我的人生、前途和命运也算基本上结束了，每天以泪洗面，过着惶恐不安、东藏西躲、生不如死的日子！

以下为苏享茂家属微博回应：

首先，我弟弟不是乙肝，是乙肝病毒携带，这完全是两码事，每10个人差不多有2个人是，几乎不影响生活。我弟弟从来没有因为这服药，有一次我陪弟弟去医院检查，医生说没事，别过度劳累就行。而且认识翟不久，我弟弟就把这告诉她了（微信里弟弟与我的语音就是说他已经告诉翟了，因为如果不说他没法坦诚面对翟）。两人还去医院咨询了专业医生。

说到来我们老家的事，翟魔鬼，你这样说真的不怕天打雷劈吗？因为弟弟是我们家的老幺，我们都特别疼爱他，连带着对翟也特别好，爸爸妈妈就更不要说了。我们带弟弟和翟去走栈道、参观美丽乡村、游茶山、吃宵夜.......我姨姨知道最爱的外甥带女孩子回来了，张罗着请他们吃饭，我们后来才知道第二天姨姨就要住院做结石手术......

跟我弟弟相处那么久，我弟弟为人诚实善良的人品你一定已经了解，而且我弟弟对你那么好，即使你极其歹毒地威胁恐吓敲诈他，他还是欣欣、欣欣地呼唤你，你不仅没有一丝愧疚，还昧着良心污蔑他！

心痛到无法呼吸！

句句谎言，不想再反驳了.......

魔鬼，我们不会放过你，你一定会有报应的！

我是享茂的姐姐，下面1至5是我和弟弟的微信截图，第6和7是弟弟与翟的微信截图。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215032-1.html

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