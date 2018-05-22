从5点分析各大银行“光伏贷”引起的纠纷

一边是各大银行纷纷为光伏贷款松绑，一边又是利用光伏贷款安装电站引起的纠纷事件频频见诸媒体端。当下，这种光伏贷现状让不少原本就对光伏认知不足的老百姓又增

一边是各大银行纷纷为光伏贷款松绑，一边又是利用光伏贷款安装电站引起的纠纷事件频频见诸媒体端。当下，这种光伏贷现状让不少原本就对光伏认知不足的老百姓又增添了些许顾虑，甚至一些人认为企业与银行合作共同推出的光伏贷模式（如零首付）是一场骗局。

事实上，在鱼目混珠的户用光伏市场，很多企业打着“光伏贷”的旗号哄骗老百姓，通过大肆宣传“零首付建站”制造骗局分得一杯羹。

2017年1月，广东茂名的郑先生看中了广东某能源公司的光伏电站项目，才过了没几个月，企业关门大吉，郑先生血本无归；

2017年7月28日前后，浙江衢州绿色产业集聚区黄家街道的姜女士想拆除贷款建的电站，但被告知需要赔偿安装费、人工费等上万元。

以光伏之名，骗局在全国各地发生着，为提高警惕、识破骗局，各部门、机构也在努力着。

2017年7月26日，山西省扶贫办发文称，对于光伏贷款骗局，各级扶贫部门务必引起高度重视，提高警惕；

2017年9月，浙江丽水银监分局对于贷款风险情况发出风险提示；

2017年10月13日，山东沂南县发改局、国家电网沂南县供电局也发文，沂南县光伏扶贫任务已于2017年6月份全部完成，目前不存在以光伏扶贫名义安装光伏项目。

光伏贷到底靠谱吗？小编就来分析一二：

一、什么是光伏贷？

光伏贷款是央行为了鼓励新兴产业的发展而下发的信贷政策，要求各银行机构支持光伏产业发展，光伏贷款同时也是支持光伏扶贫发展的重要形式之一，是一件国家减轻贫困户经济负担的好事。所以，光伏贷款是各地银行落实央行政策的重要举措，光伏贷款千真万确。

据统计，目前已经有19省市121家银行开展了“光伏贷”业务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215033-1.html

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