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OSIsoft：PI System用数字改变世界

点评

科技传媒网 中国工控网 2018-05-22 12:13

作为运营智能领域的全球领导者，自成立以来，OSIsoft一直致力于通过数据帮助人们改变世界。其开发的PI System将来自传感器和其他设备的海量数据流转换为丰富的实

作为运营智能领域的全球领导者，自成立以来，OSIsoft一直致力于通过数据帮助人们改变世界。其开发的PI System将来自传感器和其他设备的海量数据流转换为丰富的实时见解，以降低能耗、提高生产力或开发新产品，成为全球应用最广泛的工业物联网技术之一。作为 PI System 的开发企业，OSIsoft 可帮助各行各业的公司在勘探、萃取、生产、发电、加工和离散制造、分配和服务等活动中利用流式数据优化和丰富他们的业务。OSIsoft 的客户在运营过程中使用 PI System 实现了流程、质量、能源、监管合规性、安全和资产健康的改善。

OSIsoft是如何让PI System 成为全球最广泛用于实现数字化转型的技术之一，并且不断为中国客户服务，助力《中国制造2025》的呢？OSIsoft亚太区副总裁Brett Higgins带来了详细解读。

OSIsoft：PI System用数字改变世界

OSIsoft亚太区副总裁Brett Higgins

助力数字化转型  聆听客户声音

如今数字化带来的创造性颠覆已席卷全球。无论是大数据、物联网，还是工业4.0，无不把“数字化转型”放在首要位置。但有的企业面对数字化转型会面临一些困难。比如他们既想投资新的工业物联网技术，以便能够捕获和分析新的数据源，又担心兼容性或集成方面的挑战会令他们得不偿失。在Brett Higgins看来，兼容性和使用寿命，是将现有的不同系统和历史资产与新技术整合起来，帮助企业实现数字化转型的关键。

“对于许多公司来说，兼容性成为了关键问题。工业技术与信息技术有着很大区别，在在IT领域，大多数设备和软件都是围绕普遍标准来设计的，许多设备的使用周期只有三到五年。但是在工业领域则完全不同，我们可以看到一些设备是在上世纪70年代安装的，由于其任务相对复杂，采用的标准也有很多区别。这类公司更担心的是安全性和可靠性，而不是通过采用标准来降低成本。因此，确保广泛的兼容性和长久性是OSIsoft的郑重承诺。”Brett Higgins说。

据了解，OSIsoft 专注于维持软件寿命已有38年的时间。上世纪 80 年代第一批安装 PI System 的客户出于战略考虑，仍然在业务中使用这套系统，将它运行在最新的操作系统上。过去几十年里，他们始终要在硬件和操作系统面临淘汰时升级系统，但他们的 PI System 却始终与时俱进。

“如今我们创建了450 个接口和连接器，用于转化 PI System 数据并将这些数据交付到常用的企业应用程序和云平台。即使硬件供应商不同也不必担心，硬件数据间的交换丝毫不受影响，都可以随时查看操作中发生的情况。” Brett Higgins说道。

30多年来，OSIsoft匠心打造PI System，如今PI System通过不断完善，已经成为企业实时数据和事件管理的基础架构的行业标准。面对世界的快速变化，OSIsoft始终坚持着自己的发展策略。

“我们的主要资产之一是信任，并且认真聆听客户的声音。由于我们投入支持的力度之大，客户都愿意长期采用OSIsoft的技术，并且我们从不人为地促使客户单纯地为了升级而进行升级。”Brett Higgins说，“为了得到客户的支持，我们每年都举办两次大型全球用户大会，并在世界各地举办许多研讨会。在这些活动中，客户可以聚在一起讨论他们已经取得的成就以及公司未来发展计划。OSIsoft是一家独立的私有公司，只有如此我们才能更好地为客户服务。工业领域的客户希望我们有着十年的长远规划，而不仅仅是下一个季度，如果对于一家上市公司来说，做到这点会也有些难度。”

用数据改变世界

多年来，PI System 提供了能在企业范围内扩展的数据基础架构，现在已将其部署到全球 17000 多个站点。OSIsoft始终秉承“拥有数据可以改变世界”这一信念。如今的工业物联网(IIoT)取得了快速发展，目前工业界正设法通过IIoT传感器数据来产生业务价值。因此，让客户与合作伙伴抓住IIoT带来的机遇十分重要，Brett Higgins向中国工控网介绍了PI System在其中发挥的作用和优势。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215035-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:中国制造2025工业物联网

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