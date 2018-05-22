美国队凭借3D打印雪橇获得首枚冬奥会银牌

3D打印在万众瞩目的奥运会赛场上出现，专供于运动员比赛的用具也应用上了3D打

3D打印在万众瞩目的奥运会赛场上出现，专供于运动员比赛的用具也应用上了3D打印。在2018年的平昌冬奥会上，美国队在男子单人比赛中赢得首枚奥运奖牌。

美国夺冠

克里斯・马兹泽尔赢得了一枚银牌――相当于美国奥林匹克雪橇队最佳成绩。过去，美国奥运选手赢得过女子单滑和男子双滑的铜牌和银牌。多年来，德国队和奥地利队一直主导着这项运动。雪橇比赛中，选手平躺着，脚先放在小雪橇上，他们可以以每小时140公里的速度在冰冷的赛道上滑行，骑手通过改变脚的位置或移动肩膀来控制雪橇的速度。

高超的技术水平也要配合着高超的比赛器材，美国团队运用3D打印技术。在3D打印中，3D模型首先作为文件或文档在计算机上创建，打印机使用塑料或金属等物质来创建物理对象。该过程包括一次制作一层材料，直到对象制作完整。美国雪橇团队与一家名为斯川塔斯的美国公司合作开发雪橇的设计和制造流程。

首先对雪橇队每个成员的身体进行扫描。然后，3D打印技术被用于制造用于雪橇顶部奥林匹克人形状的模具的工具。设计和加工雪橇零件的过程非常复杂，可能需要几周的时间。3D打印可以大大简化工艺流程，在几小时内便能生产出零件，而且3D打印非常适合追求精确的最后一刻更改。

雪道速滑

当研究人员更多了解空气动力学和优化设计时，能够很好地迅速做出这些改变。使用3D打印技术使团队更具竞争力，有助团队不断调整设计并在赛道上更快地运行它们。3D打印使每个骑手都能够完美地适应雪橇，同时减少生产时间和成本。

这不是第一次3D打印技术溶于奥运会，在2018年冬季奥运会时，体育运动已经使用3D打印技术来改善他们的设备。滑雪板制造商CAPiTA使用3D打印机为其滑雪板打造更强的侧壁，这个过程称为FUS3D，它将塑料侧壁连接到木板的木制中心，该技术赢得国际体育组织颁发的年度产品奖，它使用人脚扫描在几分钟内完成适合的引导插入。

2016年里约夏季奥运会，耐克为“女飞人”AllysonFelix在本届奥运会开始前，就量身定制一款3D打印高性能钉鞋ZoomSuperflyFlyknit，在200米和400米短跑上取得突破，而这双鞋是通过精密的设计和高超的缝合技术开发而成。在制作过程中，Felix可以亲自进行穿着测试并提供反馈。

工程师借此获得有相关数据并进行及时调整，从而实现了鞋子与Felix强大身体机能的完美契合。耐克也正在计划为百米女将Fraser-Pryce设计一双量身定做的鞋子，因为长时间锻炼带来的疲劳感会影响爆发力，耐克设计人员用3D扫描技术对海洋生物进行研究，最终开发出一种网格的鞋底结构，希望帮助Fraser-Pryce通过刚度合适的轻质材料来减缓短期疲劳。

NIKEZoomSuperflyFlyknit

除了田径，在游泳项目上3D打印也不遗余力。在美国游泳队备战奥运会的过程中，宝马为其提供了一套名为“尾灯”的全新训练解决方案，其中包含宝马开发的LED组。这些LED灯组能够在水下发光，通过将微型的LED灯片贴附到运动员的腕、肩、臀、膝、踝、趾这几个部位，可以标记出运动员的游泳轨迹，方便教练们更有效率地评估运动员的每一个动作，而这些LED贴片正由3D打印而成。

中国也运用此技术

作为全能型选手，在自行车项目中也少不了3D打印的身影。七名法国运动员自行车上就装有3D打印把手。都是量身定制的，由法国自行车协会、Erpro&Sprint和S2A共同开发的。这些把手的结构提供了非常高的刚性，同时也大大减轻了自行车的重量。

3D打印在奥运会中带来的效益不言而喻，3D打印已经渗透进人们日常生活的衣食住行，给人们的生活提供了许多便利与高效。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215037-1.html

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