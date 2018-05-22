孔商中心联手第三医学领路人王有联，共赢美好未来

世界卫生组织认为 “健康是一种在身体上、心灵上和精神上的完美状态，以及良好的适应能力，而不仅仅是没有疾病和衰弱状态。”而第三医学领路人王有联教授研发的“中华脊柱保健操”和“姓名声源性疾

世界卫生组织认为 “健康是一种在身体上、心灵上和精神上的完美状态，以及良好的适应能力，而不仅仅是没有疾病和衰弱状态。”而第三医学领路人王有联教授研发的“中华脊柱保健操”和“姓名声源性疾病”等科研成果正是对这一观点的完美诠释，被视为世界健康产业的一缕风向标。

日前，孔商中心理事长马鸿伟一行到访西安汉语言组合声波研究所及西安脊柱运动康复研究所，与王有联所长共同探讨第三医学产业在推动健康中国建设进程中的重要作用，并借助孔商中心在媒体资源及社会资源等多方面的优势，与西安汉语言组合声波研究所和西安脊柱运动康复研究所联手打造第三医学健康大平台，旨在加快推进第三医学产业的快速发展。

左起：孔商中心理事长马鸿伟、第三医学领路人王有联、北京相禹科技董事长沈振琦

据悉，孔商中心理事长马鸿伟曾用名为马大伟，现用名马鸿伟即为王有联教授根据姓名语言声波与人体自然的声波波动频率和规则的吻合性而取，有力地保障了马鸿伟先生在健康、事业、命运等方面在未来的良好发展发向。

追求健康,造福人类――走进王有联教授的生命科学探索之路

王有联，1957年出生,陕西周至人。生命律动养生法（原称：中华脊柱保健操）创始人；“姓名声源性疾病”的发现和应用者；西安汉语言组合声波研究所所长；西安脊柱运动康复研究所所长；中国策划研究院注册高级策划师；陕西省老教授协会医疗卫生专业委员会特聘教授，中国脊柱病首席专家；中国专家学者协会专家会员；西安脊柱康复学院副院长；西安脊柱康复学院教授；广东省国际生命科学基金会专家咨询委员会顾问；广东省国际生命科学基金会陕西分会会长。

王有联教授三十多年在第三医学领域，宁可付出一人之苦，方能换来解除人类病魔的方法而不懈地追求，以科学严谨的态度、淡泊名利的胸襟，专注于人体生命科学领域的研究探索，并为此不懈努力，直至取得全新的科研成果――“中华脊柱保健操”和“姓名声源性疾病”，并使之应用于实践当中，逐步帮助人们走出疾病影响。

王有联教授与生命律动养生法

世间万物，都有其缘起与归宿，生命律动养生法，缘起于王教授，归宿于大家，归宿于社会。而生命律动养生法（原称：中华脊柱保健操）的缘起，还要从王教授生命里第一次极大受益于运动康复说起。1979年10月16日，二十出头的他在马召机械厂上班，在一次机械事故中，不幸将右手两根手指折断，经周至中心医院外科大夫接好，半月后伤口仍不能愈合，反而干裂，肌肉干枯。在伤口愈合无奈的情况下，他的母亲让他用运动锻炼方法试一试，他便跟母亲开始运动锻炼，奇怪的是锻炼15天后，干枯的肌肉奇迹般的重新长出了嫩肉，坚持一个半月后手指基本恢复正常。运动作用如此之大，令王教授欣喜若狂，使他的心情久久不能平静……

从那时起，王教授就产生了一个想法――今后不仅要坚持运动锻炼，还要探索出一套更完美的运动方法，让更多人收益。

从那以后，王教授长期坚持探索运动方法，并把此作为自己的事业，坚定地追赶这条路,就像王教授自己所说：“我坚信只要能探索出人体整体性及规律性运动方法，就能成功。我愿把我的一生奉献给人类的健康事业，这是我一生的追求与愿望！”

1991年王教授只身来到久负胜名的“洞天福地”――周至西楼观，把全部精力投入到运动方法探索中。在探索的初期，王教授苦心学练八段锦、形意功、混元功等多家运动法、并兼学性命双修学、周易参同契、易经等学说，此外，还大量阅读了中医针灸学、针灸大成、点穴疗法、人体经络学、人体解剖学等多方面的文献。1991年，王教授结识了郭凤怡女士。郭凤怡女士诸多运动方法中的的“企鹅功”只有一个动作，那就是人体脊柱的左右摆动。王教授发现此运动方法与自己的运动方法极为相似，便认郭凤怡为师认真学习，并把“企鹅功”融合于自己的运动方法之中。在此期间，张震寰将军来信表扬“企鹅功”那么简单，效果又那么好，建议大力总结经验，加以推广。这更增强了王教授探索研究生命科学的决心，经过无数次摸索、总结、归纳、试行，把自己20多年来所学的知识，所取得的成就总结提高，系统归类――以人体九个不同运动支点的单体运动带动整体规律性运动的方法――生命律动养生法。

王有联教授与汉语言声波

古有传说，仓颉造字，从古代的古文字发展到今天的现代语言文明，我们的祖先历经千辛万苦，在人类进化史上写下重重一笔，福泽后人。 然而，今天的人们只知文字是从实物现象演化而来，却闻所未闻从实物现象而来的文字有独特的声韵交替，也就是文字声波和生物物理学效应，更不知语言文字声波和人体多种疾病的因果关系。

王有联教授作为健康运动方法探索者，在一次偶然的机会发现了不协调的姓名发声对人有促病作用。从那以后，一心向着健康探索的王教授便认为语言声波研究有很大的价值，为探索真理，他不辞劳苦，遍访祖国的大江南北，分析总结各地方言的不同，归来后，更是认真收集资料，翻阅书籍（人体经络学、解剖学、骨骼学等多门学科），为日后该学科的产生奠定了深厚的基础。

1998年，王教授首先总结出以汉字文化独有的声韵交替为基础的的“汉语言声波”――文字单字有四声，那么双字、群体字组合就产生了四声文化的“交响曲” ――即“汉语言声波学”：人与人的接触交流处于大气层（空气）中，在交流的过程中产生了语言，因语言的交流而形成了声波。在某些场合，群情激奋程度空前高涨，同时呼喊一个口号，这就产生了强烈的“叠加波”，即音乐上所说的“共鸣”，“共鸣波”在强烈时会引起气流的强行变化，气温增高，声音震耳，余波环绕，逐渐消失。在别人向自己发出语言波时，自己则是 “声源交汇点”，如果一个人长期受到单向语气气流声波的冲击，就会发生强烈的生物物理反应，产生了一种病症叫“声源性疾病”，损害人的健康。王教授经过多年的实践、总结、再实践、再总结，印证了“语言声波”可以对人的健康产生极大影响。

如今，王教授更是成立了汉语言组合声波研究所，旨在通过姓名的不同文字组合，来研究汉语言组合声波的波动频率规则，分析姓名语言文字组合的口语波动频率规则对人体由听觉系统的波动传输到大脑的指挥波动影响，从而分析到对人的健康方面的影响。

无数实例说明：姓名的文字组合与人体的疾病关系密切，尤其是一些慢性疾病或者顽疾之症，通过研究成果的运用，就可以找到疾病发病的根源。姓名声源疾病的研究和汉语言组合声波的研究，尚有许多问题有待进一步探究。但只要我们用心认识、了解、学习、实践这门学科，新的发现与应用一定能带给更多人健康与幸福！

王有联教授在第三医学领域的研究成果创出了无数次奇迹，填补了人体生命科学和人类运动健康养生发展史上的一个又一个空白，这些成果的推广和应用是一项功德无量的大事业，期望这些福音能遍及寰宇，为人类健康的新时代挥洒豪情，点染丹青，绘就一幅新时代的健康画卷。





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