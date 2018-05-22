3D打印技术将父亲大肾脏移植给2岁儿子

一开始的手术肯定很复杂，但了解到外科医生已经计划用3D模型进行手术，确认父亲的肾脏和儿子的腹部解剖结构相匹配，这就非常放心了。

近年来3D打印在日常生活中普遍使用，不属于限制行业的应用，普通打印机可以打印电脑设计的平面物品，而3D打印机与普通打印机工作原理基本相同，只是打印材料有些不同，普通打印机的打印材料是墨水和纸张，而3D打印机内装有金属、陶瓷、塑料、砂等不同的“打印材料”，是实实在在的原材料。

3D打印机与电脑连接后，通过电脑控制可以把“打印材料”一层层叠加起来，最终把计算机上的蓝图变成实物。可以更加实际的得到想要得到的东西，分层加工的过程与喷墨打印十分相似，3D打印可以得到立体打印的实物，比纸质打印更加真实。

3D打印比传统打印更加立体

3D打印有许多不同的技术，不同之处在于以可用的材料不同，不同层次构建部件，打印出的东西就不一样。3D打印常用材料有尼龙玻纤、耐用性尼龙材料、石膏材料、铝材料、钛合金、不锈钢、镀银、镀金、橡胶类等。3D打印现在的应用已经不局限于工业问题，而是医疗方面。

有一个两岁的小宝宝，他出生时肾脏出现严重问题，需要进行肾脏移植手术，利用最新技术医生成功的将他父亲大尺寸肾脏植入了其儿子的体内，再次挽救了一条小小的生命。

由于疾病并发症，两岁的小宝宝只能通过食管进食，无法与父母和三兄弟享受愉快的用餐时间。目前他需要进行肾脏移植手术，然而他的捐献者只能是他的父亲，但是两岁的小宝宝体型非常小，体重不到10公斤，他父亲的肾脏比一般成年男性的肾脏大得多，这使得外科医生担心植入肾脏到小宝宝腹部手术的可行性和安全性。

患儿与父亲

每个手术都有一定的风险，为了确定这种复杂的儿童移植手术是否可行，通常都是等待患者被置于麻醉状态，并且在某些情况下，外科医生需要进行有创手术探查以确定其可行性。但是，Guy's and StThomas'国民健康基金会的外科医生使用了新的技术，他们扫描了父子俩的肾脏和他儿子的腹部，并使用价值3D打印机打印了两个错综复杂的患者3D模型。

3D打印模型帮助医生们查看宝宝腹部深度和空间等方面，是否适合植入父亲的肾脏，这些在常规成像时往往难以确定。下面是Dexter腹部的3D打印模型，上面是他父亲肾脏的3D模型Dexter的3D打印模型在移植当天被带入手术室并由移植外科医生进行审查。

3D打印父子两的模型

3D打印能够打印不同质地患者解剖结构的三维模型，其中错综复杂的血管清晰可见，使医生能够区分结构之间的关键解剖关系。灵活的材料也能够更好地模拟腹部器官，以模拟手术环境，这项技术非常有可能在术前规划和手术室中真正帮助医生做决策时参考，3D打印技术在医疗领域的成就越来越明显。

自从移植肾脏以来，两岁的小宝宝发生了很多变化，第一次开始接触固体食物。一开始的手术肯定很复杂，但了解到外科医生已经计划用3D模型进行手术，确认父亲的肾脏和儿子的腹部解剖结构相匹配，这就非常放心了。希望3D打印溶于医疗案例能够为其他受苦家庭提供类似的保证，即3D打印等尖端技术可以帮助外科医生更好地对待他们的亲人。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215039-1.html

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