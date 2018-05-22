青铜剑科技获中车时代投资战略投资

科技传媒网讯 网易科技新闻5月22日消息，中国中车旗下的中车时代投资日前与青铜剑科技签署战略投资协议，将加快后者在IGBT（绝缘栅双极型晶体管）驱动领域的研发，推动以中国高铁为代表的中国高端制造拓展海内外市场。“IGBT”是能源变换与传输的核心器件，作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。

此次战略投资的达成，表明了中国中车对青铜剑科技在电力电子核心芯片与器件领域创新能力的认可。

据了解，中国中车是轨道交通装备供应商，具有技术研发能力和科技创新能力，以高速动车组、大功率机车、铁路货车、城市轨道车辆为代表的全系列谱系化产品，已经全面达到世界领先水平，成为中国向世界展示发展成就的重要名片，出口全球六大洲近百个国家和地区。同时中国中车形成了从材料、器件、部件、系统到整车的新能源汽车全产业链，成为中国新能源汽车行业的领导品牌之一。

青铜剑科技是中国IGBT驱动领军企业。自2016年起成为中国中车的供应商，青铜剑科技的产品在中国中车体系内的轨道交通、电动汽车、新能源、工业自动化等领域得到了广泛应用。作为掌握芯片级自主知识产权的高科技企业，青铜剑科技与中国中车各个业务部门的合作将进一步加强，助力以中国高铁为代表的中国高端制造拓展海内外市场。（洁哥）