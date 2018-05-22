【聚焦】光伏企业南下拓珠三角市场

从2017年开始，光伏企业的开拓之战，自北到南，延伸到了深圳、佛山等珠三角城市。

从2017年开始，光伏企业的开拓之战，自北到南，延伸到了深圳、佛山等珠三角城市。

5月16日，远景阿波罗在深圳首度推行“阳光合伙人计划”，这家公司拥有能源物联网平台、以及中国分布式光伏的能源资产管理公司。

远景智能副总裁兼阿波罗光伏业务总经理孙捷表示，看好深圳的市场前景，同时深圳是他们在华南的起点站。

在分布式光伏日益成为国内光伏行业主流形式的趋势下，尚待发展的华南地区将给予光伏组件厂商一片可以驰骋的新领地，但对于远景这个力图用软件和能源智能互联网重构全球能源新秩序的企业而言，其追寻的或许不仅仅在于公司业绩的提升。

事实上，早在远景阿波罗光伏宣布在深圳启动“阳光合伙人”计划之前，包括晶科能源在内的光伏组件、逆变器厂商纷纷加码分布式光伏产品的研发和投资，并推出户用光伏品牌，在各大城市上演了经销商渠道争夺之战。其中，光伏组件龙头企业晶科能源，在2017年就携旗下户用光伏品牌在深圳举行了招商大会，如今其销售代理渠道也探入了佛山等其他珠三角城市。

然而，众多光伏企业南下会给华南的光伏市场带来怎样的变化？

抢占绿色区域

在光伏行业中，地面集中式的光伏电站向来是这一产业链的最下游。然而近两年来，随着地面电站受到政策和市场等多重因素的影响，分布式光伏发电项目成为了光伏产业的重点，并在2017年迎来了装机量的爆发，达到史无前例的19GW，占总装机量的35％。

据了解，分布式光伏包括工业屋顶光伏、商业屋顶光伏、村级扶贫、农业大棚和户用光伏。当千家万户的屋顶可变身成为光伏发电项目后，伴随着光伏产业模式多元化发展，光伏产业重心也由太阳能辐射资源较好的西北区域转向了中东部，并在中东部区域日趋发展成熟之后，众多光伏企业开始向南进军。

对此，深圳太阳能学会轮值理事长惠红林向时代周报记者指出，在全国范围内，深圳的光伏行业发展并不算领先，在分布式光伏领域中也还没有产生很具有知名度的企业品牌，因而存在市场空间来吸纳更多的外来企业。

时代周报记者查阅公司资料获悉，实际上，不仅外来的企业洞悉深圳分布式光伏的市场机遇，包括深圳的本地企业自2017年也开始分布式光伏市场布局的举措。例如，以玻璃光热及光伏玻璃产品生产的中航三鑫，及以太阳能光热为主营业务的深圳嘉普通太阳能有限公司，均在2017年转向了分布式光伏领域的布局，并将这一转型业务作为未来的一大重要发展战略。

值得注意的是，在今年3月份国家能源局综合司发布《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》征求意见稿后，包括深圳在内的华南区域，愈将显示出其在全国分布式光伏发展中的重要地位。

据了解，上述两份文件要求将此前规模不设限的分布式光伏纳入规划指导，且根据市场环境监测评价，对监测为红色区域暂停安排规模指标，同时如果监测为绿色的区域变为橙色，以及连续橙色的区域也会被暂停安排规模指标。

据悉，目前西北等部分地区已经被暂停了规模指标的发放，整个光伏行业的发展在这部分地区陷入了停滞，而随着中东部地区的装机容量呈现爆发式的增长，一旦电网无法承受这么多光伏电量的接入，那该地区的评价结果就会呈现出持续橙色，或者绿色转橙色的状态，也意味着该地区的光伏发展处于危险边缘。

根据2018年度光伏发电市场环境监测评价结果，全国38个区域中，绿色地区共有17个，橙色地区有16个，红色地区共有5个。其中绿色地区主要为广东、广西、江西、湖南、湖北、安徽、河南、山东等省份。

阳光合伙人计划

在这一政策驱使下，华南地区成为光伏下游企业的“兵家必争之地”。据深圳嘉普通在2017年年报中的数据显示，预测2018年国内市场光伏装机规模预计45GW左右，户用光伏80万套以上，装机6GW左右。其中广东省179县1574个镇街，扶贫村2277个，光伏电站城市市场41．87亿，农村市场50．01亿。

如此大发展空间未来必将吸引更多光伏企业或者资本的角逐，而与各大瞄准户用光伏机遇、及大力下沉渠道抢夺经销商资源的光伏组件厂商一样，要打开深圳这道大门，远景阿波罗光伏推行的“阳光合伙人”计划亦少不了重金“悬赏”。

据了解，在该计划中，不仅推荐人可以获得1200元现金奖励，且后续根据项目进度分期获得可折算现金的合伙人阳光积分。不过，不同于户用光伏品牌企业看上的是家庭的屋顶，远景阿波罗将聚焦于容量级更大的工商业光伏项目。事实上，相比于户用光伏，工商业光伏项目因为面积大、电价高，因而一直是光伏企业首要抢夺的资源。

值得注意的是，在该“阳光合伙人”计划的推行中，对于工商业屋顶业主而言，最为有吸引力莫不是―零投资即可以将闲散的屋顶资源变成可以带来收益的光伏发电项目，而一个小型的光伏发电站的前期投资动辄几千万元。

据远景阿波罗团队负责人许坤铭向时代周报记者介绍，阿波罗与工商业业主的合作方式将采用两种，一是由阿波罗平台全权操作，工商业业主可以获得屋顶资源的租金或者享受更优惠的电价（每度电节省10％－20％的指支出）；另一方式则是，如工商业业主有意投资，那么项目将可以由双方共同投资，工商业主可以享受电站发展带来的收益分成等。

然而，无论采用哪种方式，光伏电站的投资必然是一笔不小的数目。按照阿波罗测算的数据，深圳目前具有3000万平方米可利用的工商业屋顶资源，由此按照业内1万平方米1MW的装机容量，及5MW光伏项目2000万投资额来计算，这些屋顶资源的投资额将达到120亿元。

不过，光伏发电项目由阿波罗全权操作并不意味着由其全额投资。华润租赁有限公司能源金融部总经理董峰告诉时代周报记者，一个光伏电站的项目资本金需要达到30％，远景可以投资百分之十几，再找投资人出百分之十几，剩余70％的投资额则可以找金融机构进行融资。

据了解，华润租赁有限公司此前已经与远景在全国范围内合作项目额达到8亿元。他表示，相比集中式的光伏及风能电站，工商业屋顶光伏项目投资额相对较小，项目较多，难以一个一个项目进行考察，如若未来这些项目能打成资产包或通过产业基金方式，还是有非常大的合作空间。

在这种合作模式中，阿波罗平台将如何来盈利，许坤铭表示，目前还在探索当中。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215042-1.html

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