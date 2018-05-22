工业市场的“攻坚战” 这家公司底子打得很扎实

工厂的智能化程度在不断提高，工业自动化正在经历重大的技术和结构变革，传感、计算、通信和功耗是工业自动化的关键推动因素。

近期，工业市场和汽车市场显然成为了芯片厂商争抢的“香饽饽”，这都归功于手机市场增长走向饱和。当市场进入平稳期时，该领域的公司为了打破瓶颈会不断寻找新的增长点，因此，最近我们看到手机领域的芯片供应商开始将目光转向工业和汽车这两个更有增长潜力的市场。德州仪器半导体事业部中国区大众市场销售与应用总经理姜寒在会上表示，“TI营收的54%来自汽车和工业领域。”不难理解为什么芯片厂商今年纷纷切换赛道，目标就是新的增长契机。

但是普通用户想要进入工业市场，还是有一定的门槛的。在竞争白热化的市场中，你的产品是否可以帮助用户实现差异化创新？作为芯片供应商，你是否了解客户系统层面的问题并帮助其解决？对于TI来说，似乎已经在工业领域做足了功夫，笔者记忆最深的就是，当问到TI产品在工业领域的占比时，姜寒自信地回答：“TI的产品都是为工业应用打造的，几乎没有面向消费领域的产品。”对比从消费电子转向工业电子的很多厂商，TI已经耕耘多年，自然是底气十足。

用技术实力和专业知识帮助客户实现差异化竞争

客户的胜利就是供应商的胜利，客户现在无疑最关心的就是差异化和系统化难题，供应商通过强大的技术实力和产品阵容解决了这些问题，就能赢得用户的信赖。姜寒强调，“关于客户的差异化竞争，我们的电路和专业知识可以帮助他们开发创新的差异化应用。我们的产品可以提升电源管理效率，实现精确感测，调节和传输数据，也可在系统设计中提供核心控制或处理功能。在技术层面，我们的工程师都是系统专家，能够清楚了解客户系统层面的问题，并设计相应的解决方案，帮助客户将产品快速上市。”

德州仪器半导体事业部中国区大众市场销售与应用总经理姜寒

用这三招在复杂的竞争格局中站稳脚跟

工厂的智能化程度在不断提高，工业自动化正在经历重大的技术和结构变革，传感、计算、通信和功耗是工业自动化的关键推动因素。工业市场不仅对TI非常重要，对于其它芯片厂商来说也同样是块大蛋糕，大家都想从这里分得一杯羹，TI如何在这样复杂而激烈的竞争中胜出？姜寒表示，“我们尊敬竞争对手，他们也有强大的技术实力，我们也在考虑如何使自己在工业市场立于不败之地？我想有三点：第一，我们的产品种类很多，其它竞争对手很难做到，比如电源产品、ADC/DAC产品，如果用户想完成产品设计，使用TI一家公司的产品就可以满足需求；第二，我们的核心竞争优势是生产自主，这是很多Fabless公司所不具备的，TI产能充足，我们不仅可以应对客户大量的产品需求，在产品演进过程中，我们可以根据客户需求随时调配生产计划；第三，在新产品创新方面速度快，可以更全面满足客户的设计。”

通过网络给客户实时的在线支持

一般我们遇到问题会如何寻求帮助？我能想到的最快的方式就是在线寻找客服。这也得益于中国强大的互联网市场对用户的长期驯化，用户似乎已经习惯了上网解决问题。TI的策略是将未来发布和已经发布的产品都放到TI官方网站上，使用TI网站帮助销售人员支持客户，这一点在行业里相对比较领先。

提到小客户的服务流程，复杂且销量小，对于销售人员来说可能无法全面硬度，TI的服务方式是，针对几个方案提出几项服务，提供相对比较成熟的设计，帮助客户快速完成产品设计，更多在完善网上论坛做到24小时回复问题，只要用户注册、登陆，就会有技术人员在论坛上解答问题；另外，用户可以在网站上进行小批量购买，解决小批量的供应问题。通过互联网的方式，可以覆盖更多客户需求和应用。

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