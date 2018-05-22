国家发布“绿色工厂”新标准 你的工厂达标吗？

5月20日，中国政府网播发《绿色工厂评价通则》（下称“标准”）。标准号为GB/T 36132-2018，这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。

这份标准由工业和信息化部提出，锁定绿色制造工程及绿色制造体系，引导广大企业创建绿色工厂，推动工业绿色转型升级，实现绿色发展。

标准对绿色工厂做了哪些规范和要求？

标准明确了绿色工厂术语定义，从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面，按照“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则，建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价通用要求。

两个“绿色”概念

绿色工厂：实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

绿色产品：在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小，资源能源消耗少、品质高的产品。

一、基本要求

绿色工厂应在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，满足标准的综合要求，并进行持续改进。

绿色工厂评价体系框架

对最高管理者的要求：需证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺，且应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。

对工厂的要求：设有绿色工厂管理机构，开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案，传播绿色制造的概念和知识。

二、基础设施要求

建筑：满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

照明：应尽量利用自然光，人工照明应符合GB50034规定，不同的场所的照明应进行分级设计，公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。

设备：专用设备符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放，通用设备采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，同时，应配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置，必要时，投入适宜的污染物处理设备。

三、产品要求

标准提出，工厂宜生产符合绿色产品要求的产品。

・按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对产品进行生态评价。

・产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露。

・产品达到节能、减碳的要求。

・按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率，并改善。

四、环境排放要求

大气污染物：排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求。

水体污染物：排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力的资质的处理厂进行处理，并满足区域排放总量控制要求。

固体废弃物：处理需符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。

噪声：工厂厂界环境噪声排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求。

温室气体：工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。

绿色制造是解决国家资源和环境问题的重要手段，是实现产业转型升级的重要任务，是行业实现绿色发展的有效途径，同时也是企业主动承担社会责任的必然选择。而工厂是绿色制造的主题。

笔者观点：

以往的绿色工厂的理解重点在环保和节能，但是本次标准还提到了工厂生产过程中要提高效率，减少损耗，引入了工厂生命周期理念全方面进行综合评估。

标准的发布，不仅会带动环保及节能领域相关市场的发展，同时对智能工厂、信息化相关业务有促进作用。即工厂生产线智能化、信息化升级的同时需要与整个工厂公用工程系统进行深度融合。

最重要的是让下游企业意识到绿色工厂从规划、建设、运营、管理全方面考虑，还要从整个工厂生命周期角度考虑，让工厂的规划更加科学化，合理化。

以往的工厂建设良莠不齐，不规范、不科学，而标准能够很好地引导企业在做绿色工厂的时候该注意什么。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215046-1.html

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