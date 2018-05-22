环保行业发展现状分析 市场化手段推动行业发展

在上周末闭幕的全国生态环境保护大会不但对生态文明建设的现实情况作出了判断，也对新时代推进生态文明建设提出了新的要求。

在上周末闭幕的全国生态环境保护大会不但对生态文明建设的现实情况作出了判断，也对新时代推进生态文明建设提出了新的要求。

2017年，环保板块（申万II级环保工程与服务指数）全年收跌－2．31％。从全年趋势来看，总体跑赢创业板指，然而仅4－7月雄安事件引领环保板块性行情时跑赢上证指数。

相较此前召开的七次全国环保大会，此次全国生态环境保护大会规格之高前所未有，彰显了中央对生态环境保护问题的高度重视。

大会把生态文明建设定位为关系中华民族永续发展的根本大计，并提出确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。

解决突出生态环境问题依然被放在民生优先位置。大会提出，坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，要深入实施水污染防治行动计划，要全面落实土壤污染防治行动计划，从而实现“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”等目标。

市场化手段推动行业发展

此次大会提出，要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制，采取多种方式支持政府和社会资本合作项目。

今年以来江阴、南昌等地自来水价进入提价周期，当资源品价格逐渐体现其稀缺属性后，一方面，公司主体和项目自身盈利能力提升，吸引更多社会资本参与（垃圾处理、污水处理项目必须以PPP方式进行）；另一方面，也倒逼使用者提升环境意识，主动加大对环保以及对节能降耗相关技术和设备的研发投入。

由于环保行业自身具有公共物品属性，在部分市场化难以解决的环境治理领域，大会也提出，逐步建立常态化、稳定的财政资金投入机制，健全多元环保投入机制，研究出台有利于绿色发展的结构性减税政策。

环保行业碎片化趋势具有必然性

环保行业本质：环保行业由业务内容相关度较弱的多个子版块构成，不同板块之间的协同性较弱，驱动行业不断成长的逻辑不是技术的迭代或需求的升级，而是政策指挥棒下，政府投资或监管重点，在不同子板块之间的单方向转移。

环保监管边界不断拓宽，子版块必将层出不穷：由于我国多年工业粗放发展与环保监管不严，我国的环保问题解决仍旧任重而道远，因此，随着监管边界不断拓宽，政策覆盖范围逐步全面，未来环保子版块不断涌现，将成为行业常态。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215047-1.html

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